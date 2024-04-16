El, beyin, kafatası... Bir dizi organı internetten sattılar! Harvard skandalında itiraf geldi

16 Nisan 2024 12:23 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 12:40

Harvard Tıp Fakültesi'ndeki kadavra organlarının satışı skandalına ait yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Harvard'dan ve Arkansas'taki bir morgdan çalınan kadavra organlarını alıp sattığı iddiasıyla açılan davada itiraf geldi.

Fakültenin eski müdürü Cedric Lodge'ın eşi, müfettişlerin çalıntı insan vücudu parçalarını satarak eyaletler arası nakliye gerçekleştirdiğini iddia eden federal suçlamaları kabul etti.

Mahkeme kayıtlarına göre, New Hampshire, Goffstown'da yaşayan 64 yaşındaki Denise Lodge, Pennsylvania Orta Bölgesi'ndeki ABD Bölge Mahkemesi'nde morgdan çalınan eller, beyin ve kafatası gibi tüm organların eyaletler arası müşterilere satıldığını itiraf etti.

BİR DİZİ İNSAN KALINTISINI İNTERNETTEN SATTILAR

Savcılar, Denise Lodge'un 2018 ile Mart 2020 arasında iki düzineye yakın el, iki ayak, dokuz omurga, kafatası parçaları, beş parçalanmış insan yüzü ve iki parçalanmış kafa da dahil olmak üzere bir dizi insan kalıntısının internet üzerinden satışı için pazarlık yaptığını öne sürdü.

Yetkililer, okula bağışlanan kadavraların parçalara ayrılarak okulun bilgisi ya da izni olmadan alındığını açıkladı.

Jeremy Pauley adlı Pennsylvania'lı bir adam, çalıntı organları eyaletler arası nakletmek suçlarını kabul ettikten sonra hüküm giymeyi bekliyor.

''EŞİM SUÇU İŞLEDİ BEN ONA UYDUM''

Denise Lodge'un avukatı Hope Lefeber, savunmasında "müvekkilinin kocasının suçu gerçekleştirdiğini ve kendisinin de buna bir nevi uyduğunu" söyledi. Lefeber, "Burada yaşananlar yanlış ama mesele bir ceza davasından çok ahlaki ve etik bir ikilem" dedi.

Öte yandan Harvard Tıp Fakültesi'ne bağışlanan organlar eğitim, öğretim ve araştırma amacıyla kullanılıyor. Artık ihtiyaç duyulmadığında kadavralar genellikle yakılıyor ve külleri bağışçının ailesine iade ediliyor.