En güzel günü sonu oldu! Havuza düşen gelin öldü

19 Nisan 2024 10:25 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 10:25

Brezilya'nın Limeira kentinde 38 yaşındaki gelin Elisangela Gazano, kır evindeki kendi düğününde dans ederken dengesini kaybederek suya düştü.

Düğündeki misafirler 5 çocuk annesi olan Gazano'yu kurtarmaya çalıştı ancak kadın hastaneye vardığında yapılan incelemelerde kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği belirtildi.

"ÇOK MUTLUYDUN"

Arkadaşı Flavia Silva sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son birkaç gündür evleneceğin için çok mutluydun. Kadere bak, bir rüya nasıl da gerçekleşiyor ve aynı gün, bir veda olacağını bilmeden aramızdan ayrılıyorsun." ifadelerine yer verdi.