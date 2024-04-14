En muhtemel hedef İran'ın askeri üsleri! İsrail'in olası misilleme senaryosu

14 Nisan 2024 12:24 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 12:43

İran'ın İsrail'e yönelik 'Gerçek Vaat' operasyonunun ardından İsrail ne tepki vereceğine dair henüz bir karar vermedi. İsrail'in İran'a vereceği karşılık bugün düzenlenecek olan Savaş Kabinesi toplantısında masaya yatırılacak.

Uzmanlar, İsrail'in kararıyla beraber Orta Doğu'da gerilim daha da yükselebileceğine ve durumun daha da kötüleşebileceğine dikkat çekiyorlar.

İRAN'IN ASKERİ ÜSLERİ HEDEF OLABİLİR

BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner, İsrail'in, İran'ın askeri üslerini hedef alabileceğini açıkladı. Gardner, Tel Aviv'in daha da ileri gidip ülke genelindeki büyük askeri üsleri ve Devrim Muhafızları'nın eğitim merkezlerini hedef alabileceğini, bu saldırıların maddi hasarın yanı sıra, ölümlere de yol açabileceğini ifade etti.

''ABD, İSRAİL'E DESTEK OLMAYACAK'' İDDİASI

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "İsrail'in İran'a yönelik karşı saldırısına ABD'nin destek vermeyeceğini" söylediği iddia edildi.

Amerikan CNN kanalına konuşan adı açıklanmayan kıdemli bir yetkiliye göre, Biden, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'ın pozisyonunu değerlendirdi.

Biden, Netanyahu'ya "ABD'nin İsrail'e desteği tamdır." mesajı vermesinin yanı sıra İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir karşı saldırısına destek olmayacaklarını belirtti.

ABD İSRAİL'İN KARARINI ÖĞRENMEK İSTİYOR

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Austin, Gallant'tan, İsrail'in, İran saldırılarına herhangi bir karşılık vermeden önce ABD'yi son gelişmeler hakkında bilgilendirmesini istedi.

Gallant da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, görüşmede, İran saldırısına karşı İsrail'in savunma operasyonlarını anlattığını belirterek, "her türlü tehditle yüzleşmeye hazır, vatandaşlarını savunmaya da kararlı olduklarını" ifade etti.