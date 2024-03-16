Endonezya sular altında kaldı! Şiddetli yağışlar onlarca ilçe ve köyü etkiledi

16 Mart 2024 20:15 - Güncelleme : 16 Mart 2024 20:15

Endonezya'da etkili olan şiddetli yağış sonrası Bugel nehri taştı. Orta Cava eyaletinin Demak kenti nehrin taşması sebebiyle sular altında kaldı.

Kente bağlanan anayolun da sular altında kalması ulaşımı engelledi.

TAŞKINLAR 8 İLÇE, 44 KÖYÜ ETKİLEDİ

Sekiz ilçeye yayılan ve 44 köyü etkileyen su taşkınları birçok aracı, evi ve yolu sular altında bırakırken günlük yaşamı olumsuz etkiledi.