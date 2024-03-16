16 Mart 2024 20:15 - Güncelleme : 16 Mart 2024 20:15
Endonezya sular altında kaldı! Şiddetli yağışlar onlarca ilçe ve köyü etkiledi
Endonezya'da etkili olan şiddetli yağışlar ve Bugel nehrinin taşmasıyla, Orta Cava eyaletinin Demak kentini sular altında kaldı.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Endonezya'da etkili olan şiddetli yağış sonrası Bugel nehri taştı. Orta Cava eyaletinin Demak kenti nehrin taşması sebebiyle sular altında kaldı.
Kente bağlanan anayolun da sular altında kalması ulaşımı engelledi.
TAŞKINLAR 8 İLÇE, 44 KÖYÜ ETKİLEDİ
Sekiz ilçeye yayılan ve 44 köyü etkileyen su taşkınları birçok aracı, evi ve yolu sular altında bırakırken günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı