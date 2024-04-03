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03 Nisan 2024 15:54 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 15:55

Endonezya'da yanardağı patladı, 7 köy külle kaplandı

Endonezya’nın Java Adası’nda bulunan Merapi Yanardağı’nda patlama meydana geldi, 7 köy külle kaplandı.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan 2 bin 963 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nda yerel saatle 08.00 sıralarında patlama yaşandı.

Endonezya'da yanardağı patladı, 7 köy külle kaplandı - 1. Resim

7 KÖY KÜLLE KAPLANDI

Yanardağın 1.5 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürtmesi sonucu Magelang bölgesindeki 7 köy külle kaplandı. Bölgede yaşayanlara tahliye emri verilmediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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