03 Nisan 2024 15:54 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 15:55
Endonezya'da yanardağı patladı, 7 köy külle kaplandı
Endonezya’nın Java Adası’nda bulunan Merapi Yanardağı’nda patlama meydana geldi, 7 köy külle kaplandı.
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan 2 bin 963 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nda yerel saatle 08.00 sıralarında patlama yaşandı.
7 KÖY KÜLLE KAPLANDI
Yanardağın 1.5 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürtmesi sonucu Magelang bölgesindeki 7 köy külle kaplandı. Bölgede yaşayanlara tahliye emri verilmediği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı