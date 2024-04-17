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17 Nisan 2024 10:14 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 10:15

Endonezya’daki Ruang Yanardağı patladı: Yüzlerce kişi tahliye edildi

Endonezya’daki Ruang Yanardağı’nda meydana gelen patlamanın ardından 838 kişi evlerinden tahliye edildi.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Endonezya’daki Ruang Yanardağı patladı: Yüzlerce kişi tahliye edildi

Endonezya’nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Ruang Yanardağı faaliyete geçti. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, lav ve kül püskürten yanardağın patladığı, alarm seviyesinin en yüksek ikinci seviyeye çıkarıldığı duyuruldu.

Endonezya’daki Ruang Yanardağı patladı: Yüzlerce kişi tahliye edildi - 1. Resim

YÜZLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yanardağın patlamasının ardından bölgedeki 838 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Endonezya’daki Ruang Yanardağı patladı: Yüzlerce kişi tahliye edildi - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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