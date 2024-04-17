Endonezya’daki Ruang Yanardağı patladı: Yüzlerce kişi tahliye edildi

17 Nisan 2024 10:14 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 10:15

Günlük değeri 6 bin dolar! Antarktika'daki aktif yanardağ, altın tozu püskürtüyor

Günlük değeri 6 bin dolar! Antarktika'daki aktif yanardağ, altın tozu püskürtüyor

Endonezya’nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Ruang Yanardağı faaliyete geçti. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, lav ve kül püskürten yanardağın patladığı, alarm seviyesinin en yüksek ikinci seviyeye çıkarıldığı duyuruldu.

YÜZLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yanardağın patlamasının ardından bölgedeki 838 kişinin tahliye edildiği belirtildi.