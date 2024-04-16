Erdoğan duyuracaktı ancak iptal edilmişti... Yeni açıklama geldi

16 Nisan 2024 13:57 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 14:13

Karadeniz'deki gemilerin güvenliği için Rusya ve Ukrayna'nın bir anlaşma yapacağı ve Türkiye'nin bu anlaşmanın merkezinde yer alacağı öne sürülmüştü.. Anlaşmanın tam sonuçlanmasına yakın Kiev'in son anda caydığı iddia edilmişti. Reuters'a konuşan 4 kaynak; anlaşma metninin hazırlandığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Mart'ta bu gelişmeyi duyuracağını söylemişlerdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Reuters'un haberi sorulduğunda; haberi doğrulayarak, "Hala Karadeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün üstün geleceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Karadeniz dahil birçok konuyu istişare ettiklerini söyledi.

"BU KONUDA SÖYLEYECEĞİM BİR ŞEY YOK"

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile Karadeniz'de gemilerin güvenliğinin sağlanmasına dair anlaşma konusunda iki ay müzakereler yürüttüğü ve Ukrayna'nın hazırlanan anlaşmadan vazgeçtiği yönündeki iddiaları değerlendiren Peskov, "Bu konuda söyleyeceğim bir şey yok. Türk ortaklarımızla gündemimizde Karadeniz dahil pek çok konu var. Çeşitli konuları istişare ediyoruz" dedi.