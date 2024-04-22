Erdoğan için Irak'ta sıkı hazırlık: Caddeler sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı pankartlar asıldı

22 Nisan 2024 08:57 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 09:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıllık aranın ardından bugün Irak'a gidiyor. İyi ayaklı ziyarette Erdoğan, Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulunacak.

Şehirlerin birçok yerine Türk bayrakları asıldı, sıkı bir hazırlık var.

''ZİYARETİNİZDEN ONUR DUYDUK''

Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanan başkent Bağdat'ta, merkezde yer alan Şeyh Abdulkadir Geylani türbesinin bulunduğu caddeye, Türkçe ve Arapça "Ziyaretinizden onur duyduk" yazılı pankartlar yerleştirildi.

Pankartlarda yan yana Irak ve Türk bayraklarına da yer verildi.

Erbil'de de cadde ve sokaklara Türk bayrakları asılırken Erbil Kalesi'ne Türk bayrağının görüntüsü yansıtıldı.

ZİYARET 'TARİHİ' OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Irak’a yağacağı resmi ziyaret öncesi Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avadi açıklamalarda bulundu. El-Avadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkent Bağdat’a yapacağı ziyareti “tarihi” olarak nitelendirerek, ziyarette Irak-Türkiye ilişkilerine önemli bir rota çizecek yaklaşık 25 mutabakat zaptı ile 2 anlaşmanın da imzalanacağını söyledi.

''BİRÇOK KONUDA BÜYÜK SÜRPRİZLER OLACAK''

Ziyaretin daha önce eşi benzeri olmadığını ileri süren el-Avadi, şunları söyledi:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bağdat ziyareti, Irak-Türkiye ilişkilerini büyük ölçüde ilerletecek. Bu dediklerimiz ziyareti büyütmeyi amaçlamıyor, bu bir gerçektir ve yarın herkes görecektir. Bu anlaşmalar ve mutabakat zabıtları iki ülke arasındaki ilişkilerin kalkınmasına önemli katkı sağlayacak. Ziyarette özellikle su, güvenlik, ekonomi ve Kalkınma Yolu Projesi konularında büyük sürpriz olacak.''

Erdoğan’ın 13 yıl aradan sonra Bağdat’a yapacağı ziyaretin büyük bir önem taşıdığının altını çizen el-Avadi, “Bu ziyaret için son yıllarda iki ülke arasındaki ortak komisyonlar, ekonomik, güvenlik ve Kalkınma Yolu Projesi çalışmalarını yürütmüştü” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 2011 yılında Irak’ı ziyaret etmişti.