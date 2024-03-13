Erdoğan nisan bitmeden Bağdat'a gidecek Türkiye Irak'ın derinliklerine giriyor!

13 Mart 2024 10:35 - Güncelleme : 13 Mart 2024 10:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayı bitmeden Irak'ı ziyaret edeceği bilgisinin ardından gözler sınır hattına çevrildi. Türkiye, Suriye'de olduğu gibi PKK'lı teröristlerin saldırılarını püskürtmek için Irak'ta sınır hattında bölge bölge 30 ila 40 kilometre derinliğinde güvenli hat oluşturma çalışmalarının sürdüğünü, hattın yaza kadar hazır olacağını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdikleri çerçeve doğrultusunda bu yaz Irak sınırını güven altına alacak çemberi tamamlayarak terör meselesini sorun olmaktan çıkartacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin Suriye sınırında yer yer 30 ile 40 kilometre arasındaki bir derinlikte güvenli hat oluşturma konusunda kararlı olduğunu ve “bölgedeki kimsenin bundan rahatsız olmaması gerektiğini” ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN IRAK'A GİDECEK

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayı bitmeden Irak'a bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. Bakan Yardımcısı Yıldız, şöyle konuştu:

"Planlama ve hazırlıklara göre ziyaret (Cumhurbaşkanı Erdoğan) nisan ayı bitmeden olacak. Cumhurbaşkanımızın en son Başbakan iken 2012 ziyaretinde ben buradaydım. Arada çok devlet ziyareti niteliğinde olmayan Ankara'da Başbakanlarla (Iraklı) görüşmeler oldu. Bu ziyaretin de (Cumhurbaşkanı Erdoğan) artık zamanı geldi ve nisan bitmeden de olacak inşallah."

BAĞDAT'TA GERİLİM

Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), 11 Mart 1970 tarihinde Kürt lider Mele Mustafa Barzani ile dönemin Irak Devlet Başkanı Yardımcısı Saddam Hüseyin arasında imzalanan anlaşmanın yıldönümünü andı. Anlaşmada Kürtlere özerklik verilmiş, ancak 4 yıl sonra anlaşma çökmüş ve Kürtlerle Bağdat'taki yetkililer arasında çatışmalar yeniden başlamıştı.

IKBY Başbakanı Mesrur ​​Barzani, anlaşmanın yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, anlaşmanın Irak’ın 'Arap ve Kürt olmak üzere başlıca iki milletten oluştuğunu' kabul ettiğini söyledi. Kürt halkının onlarca yıl uğruna mücadele ettiği haklarına sahip çıktığını belirten Barzani, 'bu hakların ihlal edilmesine, haksızlığa ve zulme uğramasına, Irak'ın diktatörlük ve tiranlık dönemine geri dönmesine izin vermeyeceğini' vurguladı.