Ermeni vekilin 'sözde soykırım' teklifi ülkeyi karıştırdı! 'Türkiye'nin istediği de bu' diyerek karşı çıktılar

16 Nisan 2024 11:20 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 11:33

Ermenistan'da iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi Milletvekillerinden Andranik Koçaryan parlamentoda yaptığı konuşmada "Sözde Ermeni Soykırımı" kurbanlarının isimlerinin listelenmesine ilişkin bir öneri savundu.

"ÜLKEMİZ, NEDEN ÇÖZÜM BULMADI?"

Aynı zamanda Savunma ve Güvenlik İşleri Daimi Komitesi Başkanı olan Koçaryan, önerinin hedefine değinerek, "Bunun basit bir amacı var; 1,5 milyon yurttaşın şu ana kadar bilmediğimiz adreslerini ve yerlerini öğreneceğiz. 1,5 milyondan fazla ya da az, neden ülkemiz bugüne kadar bu soruna çözüm bulmadı? Bu, gelecekte ilişkilerimizin inşası açısından da çok önemli. Bu konuda kendinizi kötü hissetmemeniz gerektiğini söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Andranik Koçaryan

"ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA"

Sözde soykırım konusunda Ermenistan'ın önceliğinin kurbanların isimlerini tamamlaması olduğunu belirten Koçaryan, "Doğal olarak bağımsız bir devletimiz olmadan önce bunu siyasi partiler, kilise, Diaspora yapıları yapmalı. Soykırım Müzesi'nin yanı sıra şehit halklarımızın isimleri de olmalı. Bu çok önemli bir çalışma, yapılması gerekiyor" dedi.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Koçaryan'ın bu açıklamaları ülkede büyük tartışma konusu olurken, tepkiler peş peşe geldi. Eski İnsan Hakları Bakanlarından, "Tatoyan" Vakfı direktörü Arman Tatoyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hükümet, Ermeni Soykırımı'nın 1,5 milyon kurbanının listesinin oluşturulmasını 'Soykırımla ilgili gerçek temellerin inşa edilmesi' olarak değerlendirerek, Ermeni kimliğine ve Ermeni devletine karşı kesinlikle kabul edilemez, açıkça yönlendirilmiş bir adım atıyor" dedi.

Arman Tatoyan

"MAĞDUR SAYISININ SOYKIRIM İLE İLGİSİ YOK" SAVUNMASI

Ermeni Soykırımı kurbanlarının sayısının sorgulanması fikrini sürekli teşvik edenin Türkiye olduğunu belirten Tatoyan "Böylece 'inkar' politikasını teşvik eden Türk hükümetidir. Soykırım akademisyenleri ve Ermeni Soykırımı'nı tanıyan devletler, 1,5 milyon kurbanın sayısını hiçbir zaman sorgulamadı. Hiç tartışılmadı bile. Üstelik mağdur sayısının soykırım suçuyla kesinlikle hiçbir ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Bu yaklaşımın masum kurbanların anısına da saygısızlık olacağını savunan Tatoyan "Büyük Soykırım" ile "Soykırım" kavramlarının aynı olduğu yönündeki ifade kabul edilemez. Bu kavramlar arasına eşitlik işareti konulması hem Ermenistan'ın çıkarları hem de uluslararası soykırımın önlenmesi süreci açısından kabul edilemez. Soykırım uluslararası hukuki sabitliğe sahip bir kavramdır, uluslararası kabul görmüş bir suçtur. Bunun için özel bir cezai yaptırım, cezai kovuşturma mekanizması tanımlanmıştır" dedi.

Edmon Marukyan

MARUKYAN: TÜRKİYE BUNU İSTİYOR

Özel görevli eski büyükelçilerden Edmon Marukyan da Koçaryan'a sert tepki gösterdi. "Bu bir tuzaktır, bırakın bu tartışmayı. Türkiye bu konunun tartışma konusu olmasını istiyor" diyen Marukyan, hükümet yetkililerinden kamuoyuna kadar tüm kesimlerin (Sözde) Ermeni Soykırımı'nı sorgulayan bu kısır söylemi durdurmaya çağırdı.

Marukyan, "Ermeni Soykırımı bilimsel, akademik ve siyasi düzeyde tanınmış bir gerçektir. 30'dan fazla ülke, 50 ABD eyaleti Soykırım gerçeğini tanımış ve kınamıştır" dedi.