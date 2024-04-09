Eşini öldürdü 224 parçaya böldü! Her detayı dehşet

09 Nisan 2024 15:44 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 16:02

İngiltere'de her detayı dehşet bir cinayet gün yüzüne çıktı. 26 yaşındaki Holly Bramley, eşi tarafından katledildi. 28 yaşındaki Nicholas Metson, eşi Holly'i 4 bıçak darbesiyle öldürdü. Ardından 224 parçaya bölüp, vücut parçalarını mutfak kilerinde bir hafta boyunca sakladı.

CİNAYETİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Metson'ın büyük miktarlarda temizlik ürünleri satın aldığı ve 28 yaşındaki okul arkadaşı Joshua Hancock'u vücut parçalarının Bassingham'daki Witham Nehri'ne taşınmasına yardım etmesi için görevlendirerek cinayeti gizlemeyi çalıştığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYASINDAN MESAJLAR ATTI

Öldürdüğü eşinin telefonundan arkadaşlarına mesaj göndererek onları onun hala hayatta olduğuna inandırmak için kandıran Metson, eşinin Facebook hesabını da kullandı. Eşinin banka hesabından para göndererek kendisini terk ettiğini ve Manchester'a taşındığını iddia etti.

İNTERNET ARAMALARI HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Daha sonra cep telefonunda yapılan aramada Metson'un Google'da "Cesetten nasıl kurtulurum", "Karım ölürse ne gibi faydalar elde edebilirim" ve "Tanrı cinayeti affeder mi" gibi aramalar yaptığı ortaya çıktı.

BAZI KALINTILARI BULUNDU

Genç kadının kalıntıları, halktan biri tarafından 25 Mart akşamı, son görülmesinin üzerinden bir haftadan fazla süre geçtikten sonra nehirde bulundu. Cesedi bulan yürüyüşçü, bir insan elini fark edene kadar kalıntıların bir hayvana ait olduğunu düşündüğünü söyledi. Bramley'in kalbinin bazı kısımları da dahil olmak üzere bazı kalıntıları hiçbir zaman bulunamadı.

Lincoln Mahkemesi'ne çıkarılan Metson'ın ömür boyu hapsi isteniyor.