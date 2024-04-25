Eşinin adı yolsuzluğa karıştı başbakanın başı yandı! İstifa kararı için pazartesiyi işaret etti

25 Nisan 2024 11:16 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 11:31

İspanya'da 'temiz eller' anlamına gelen Manos Limpias isimli oluşum, Başbakan Pedro Sanchez'in başını yaktı. Soruşturmaya İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi Begona Gomez’in adı da karıştı. İddialara göre, Gomez, “başbakan eşi” olarak nüfuzunu kullanıp bir yüksek lisans kursuna sponsor buldu.

2018'de hükümetin yolsuzluk skandalının ardından iktidara gelen Sanchez, "Her şeye rağmen, ülkemde adalete hâlâ güveniyorum" açıklamasında bulundu. Ayrıca Sanchez, hükümete liderlik etmeye devam edip etmeyeceği konusunda durup düşünmesi gerektiğini belirtti.

İSPANYA BAŞBAKANI İSTİFA EDECEK Mİ?

İstifa edip etmeyeceğine dair açıklamayı pazartesi günü yapacağını söyleyen Sanchez, ''Aşırı sağın siyaseti dönüştürmeye çalışmasına rağmen görevde kalmaya değip değmeyeceğini düşündükten sonra 29 Nisan Pazartesi günü bir karar vereceğim'' dedi.

İspanya Başbakanı, "siyasi sorumluluğu, kamu hizmeti görevi olduğunu, hiçbir zaman görev ve sorumluluktan kaçmadığını, ülkesini sevdiğini ve ileriye götürmek istediğini" vurguladı.

Sanchez, kamu görevlerini bir süreliğine askıya aldığını belirtti.

Sanchez'in açıklaması, İspanya'da hem siyasette hem de basında "sürpriz" olarak yorumlandı.