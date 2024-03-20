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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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20 Mart 2024 20:13 - Güncelleme : 20 Mart 2024 20:14

Eski ABD Başkanı Trump'ın danışmanı cezaevine girdi

ABD eski başkanı Donald Trump döneminde Beyaz Saray'da danışmanlık yapan Navarro, Kongre ile işbirliği yapmaması nedeniyle aldığı 4 aylık cezayı çekmek üzere Miami'deki hapishaneye teslim oldu.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı
Eski ABD Başkanı Trump&#039;ın danışmanı cezaevine girdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Beyaz Saray'da görev yapan isimlerden Peter Navarro, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına ilişkin soruşturmada aldığı cezayı çekmek üzere cezaevine girdi.

"SUÇLAMALARI REDDEDİYORUM"

Navarro, cezaevine girmeden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hakkındaki suçlamaları bir kez daha reddettiğini vurguladı.Eski ABD Başkanı Trump'ın danışmanı cezaevine girdi - 1. Resim

4 aylık cezasını çekmek üzere hapishaneye giren Navarro, Kongre baskını dolayısıyla Trump dönemi yetkililerinden cezaevine giren ilk isim olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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