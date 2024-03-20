20 Mart 2024 20:13 - Güncelleme : 20 Mart 2024 20:14
Eski ABD Başkanı Trump'ın danışmanı cezaevine girdi
ABD eski başkanı Donald Trump döneminde Beyaz Saray'da danışmanlık yapan Navarro, Kongre ile işbirliği yapmaması nedeniyle aldığı 4 aylık cezayı çekmek üzere Miami'deki hapishaneye teslim oldu.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı
Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Beyaz Saray'da görev yapan isimlerden Peter Navarro, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına ilişkin soruşturmada aldığı cezayı çekmek üzere cezaevine girdi.
"SUÇLAMALARI REDDEDİYORUM"
Navarro, cezaevine girmeden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hakkındaki suçlamaları bir kez daha reddettiğini vurguladı.
4 aylık cezasını çekmek üzere hapishaneye giren Navarro, Kongre baskını dolayısıyla Trump dönemi yetkililerinden cezaevine giren ilk isim olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: Anadolu Ajansı