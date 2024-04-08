Evin bodrumunda karşılaştı neye uğradığını şaşırdı! Sosyal medyada ise dillere düştü

08 Nisan 2024 12:27 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 12:46

Sadece bir hobi olarak başladı ve parayı kırdı! Bir hediyeyle hayatı değişti

Sadece bir hobi olarak başladı ve parayı kırdı! Bir hediyeyle hayatı değişti

Bir müşterisinin evinde çalışma yaptığı sırada bir 'böcek yuvası' olduğunu düşündüğü yuvanın fotoğrafını çekerek sosyal medya platformu Reddit'te paylaşan kişi, çılgın teorilerin fitilini ateşledi. Yuvanın yaklaşık bir insan gövdesi büyüklüğünde olduğunu söylemesiyle insanların yoruma akın akın geldiği paylaşıma çalışan şunları yazdı:

"Bir müşterinin evine iş yapmaya gittim, duvarda ve tavanda bu büyük yapıyı buldum. Ayrılmadan önce fotoğrafını çektim ama ne olduğunu halen merak ediyorum. Çok sert bir şekilde, ne olacağını görmek için bir sopayla dürttüm. Yaklaşık bir insan gövdesi büyüklüğündeydi."

Fotoğrafın yanına ise "Bodrumdaki duvarda/tavanda bulundu. Bu bir tür böcek yuvası mı?'' yazdı.

HEM Tİ'YE ALDILAR HEM CEVAP VERDİLER

Reddit'te insanların ilk yorumu, boyut karşılaştırması üzerineydi. Sosyal medya kullanıcıları bunun bir insan boyutunda olduğunun yazılmasının bir abartı olduğunu dile getirdiler.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu yapının muhtemelen bir yaban arısı ya da eşek arısı yuvası olduğunu, kaçabildiği için şanslı olduğunu yazdılar.

''ESKİ OLMASAYDI, CEVABI EŞEK ARISI VERİRDİ''

Bir başka kullanıcı ise esprili bir dille yaklaştı ve şunları yazdı:

''Çok şanslısın. Bu eski bir yaban arısı yuvası. Eski olmasaydı, kesinlikle bu gönderide onun ne olduğunu sorguluyor olmazdın, çünkü eşek arısı bunu senin yerine cevaplamaktan çekinmezdi."

Üçüncü bir kişi şunu ekledi:

"Eşek arısı yuvasını bir sopayla dürttün! Sanırım bu, onun terk edilmiş olduğu anlamına geliyor. Eğer korkutulmak istiyorsan onu açabilirsin. Muhtemelen ölü örümceklerle doludur. Ama boş olduğundan eminsen bunu yap çünkü kızgın bir yaban arısı bile çok fazla."

''ASLA BU YUVAYI DÜRTME!''

Başka bir Reddit kullanıcısı dehşete düştü ve azarlandı:

"Dostum! Asla, asla onu bir sopayla dürtme! Bu bir yaban arısı yuvası. Onu dürtmek size aptalca ödüllerle dolu bir süvari alayı kazandırabilir! Görünen o ki yuvada kimse yok, bu yüzden şanslısın. Eğer yuvanın tamamı ölmüşse, o şey oradan kaldırılmalı.

Başka bir kullanıcı şöyle yanıt verdi:

"Ben de yaban arısı veya eşek arısı fikrine katılıyorum. Ancak şunu söylemeliyim ki, boyut karşılaştırması seçiminiz... İlginç."