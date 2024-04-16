Evin çatısına düşüp zemini de delen nesnenin ne olduğu ortaya çıktı

16 Nisan 2024 16:12 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 16:18

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 8 Mart'ta Florida'ya yaşayan Alejandro Otero'nun evinin çatısına düşen, 700 gram ağırlığındaki nesnenin 'uzay çöpü' olduğunu belirtti.

NASA, söz konusu nesnenin 2021'den bu yana Dünya'nın yörüngesine doğru hareket eden kargo paletine ait bir parça olduğunu açıkladı.

ISS'ye ait kargo paletinin atmosfere girerken tamamen yanmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu parçanın "uzay çöpü" olarak bir evin çatısına düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, 700 gram ağırlığındaki nesnenin, analiz için Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunduğu aktarıldı.

Olayda evinde bulunmayan Otero, "uzay çöpü" diye nitelenen cismin 2 katlı evin çatısından girerek giriş katının zeminine şiddetle çarptığını söyleyerek, kimsenin yaralanmamış olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.