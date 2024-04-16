Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Evin çatısına düşüp zemini de delen nesnenin ne olduğu ortaya çıktı
16 Nisan 2024 16:12 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 16:18

Evin çatısına düşüp zemini de delen nesnenin ne olduğu ortaya çıktı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Florida'da evin çatısına düşüp zemini de delen nesnenin 'uzay çöpü' olduğunu açıkladı. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Evin çatısına düşüp zemini de delen nesnenin ne olduğu ortaya çıktı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 8 Mart'ta Florida'ya yaşayan Alejandro Otero'nun evinin çatısına düşen, 700 gram ağırlığındaki nesnenin 'uzay çöpü' olduğunu belirtti. 

NASA, söz konusu nesnenin 2021'den bu yana Dünya'nın yörüngesine doğru hareket eden kargo paletine ait bir parça olduğunu açıkladı.

Gökten geldi evi parçalayıp girdi! NASA araştırıyor - 1. Resim

ISS'ye ait kargo paletinin atmosfere girerken tamamen yanmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu parçanın "uzay çöpü" olarak bir evin çatısına düştüğü kaydedildi.

Gökten geldi evi parçalayıp girdi! NASA araştırıyor - 2. Resim

Açıklamada, 700 gram ağırlığındaki nesnenin, analiz için Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunduğu aktarıldı.

Gökten geldi evi parçalayıp girdi! NASA araştırıyor - 3. Resim

Olayda evinde bulunmayan Otero, "uzay çöpü" diye nitelenen cismin 2 katlı evin çatısından girerek giriş katının zeminine şiddetle çarptığını söyleyerek, kimsenin yaralanmamış olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...