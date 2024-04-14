Evliya Çelebi'nin notlarında Osmanlı'ya ait yazıyordu! Komşu ülkede çalışmalar sırasında bulundu

14 Nisan 2024 16:18 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 16:27

Yunanlılar Ege Denizi'nin derinliklerinde buldu: Aralarında Osmanlı gemisi de var

Yunanlılar Ege Denizi'nin derinliklerinde buldu: Aralarında Osmanlı gemisi de var

Yunan basınındaki haberlerde, kent merkezindeki Medrese Camisi yakınında doğal gaz boru hattı döşeme çalışmaları sırasında Osmanlı dönemine ait mezara rastlandığı kaydedildi.

Haberlerde, arkeologların, mezarın cami yakınında bulunması ve bölgede yer alan ek arkeolojik kalıntıların mezarın Osmanlı dönemine ait olduğunu gösterdiğini ifade ettiği aktarıldı.

EVLİYA ÇELEBİ'NİN NOTLARINDA YER ALIYOR

17. yüzyıl gezgini Evliya Çelebi'nin notlarında da söz konusu caminin etrafında Müslüman mezarlığının bulunduğu bilgisi yer alıyor.

Yunanistan'ın Selanik yakınlarındaki Halkidiki iline bağlı Gargara (Simandra) köyünde 2021'de inşaat kazısında Osmanlı döneminden kalma mezarlık ortaya çıkmıştı.