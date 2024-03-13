F-35'e 5 yıl sonra onay! 5. Nesil seviyesine tartışmalı ulaştı

13 Mart 2024 15:36 - Güncelleme : 13 Mart 2024 15:37

Teknik hataları ve kazalarıyla ABD’de büyük tartışmalara yol açan F-35 5. Nesil savaş uçaklarıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Uçağın teknolojisi tam 5. Nesil olgunluğuna ulaştığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı, yaklaşık beş yıllık gecikmenin ardından F-35 Müşterek Taarruz Uçağının tam oranlı üretime (FRP) girmesini onay verdi. Pentagon’dan yapılan açıklamada uçağın testlerinin tamamlanarak 5’inci nesil görev olgunluğuna eriştiği ve ‘Dönüm Noktası C’ aşamasını geçtiğine dikkat çekildi.

Bu dönem içinde Lockheed Martin’in ana üretim hattının yanı sıra İtalya ve Japonya’daki montaj hatlarında yaklaşık 900 F-35 A, B ve C modeli üretilerek teslim edildi.

TAM ORANLI ÜRETİM AÇIKLAMASI

Savunma Bakanı Sekreteri William LaPlante, tam oranlı üretim ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Bu büyük bir başarı. Yapılan testlerin ardından sonuç, F-35’in istikrarlı ve çevik olduğunu ve tüm yasal ve düzenleyici gerekliliklerin uygun şekilde karşılandığını ortaya koyuyor.”

Kararın F-35 üretimi üzerinde büyük bir etki yapması pek mümkün olmasa da, uçağın mevcut ve gelecekteki müşteriler için yeteneklerini doğrulaması bekleniyor.

BEŞ YILLIK GECİKME

F-35 programının başlangıçta 2019 yılında tam oranlı üretime geçmesi planlanıyordu. Ancak, gelişmiş tehditleri taklit edebilen Ortak Simülasyon Ortamı (JSE) olarak adlandırılan F-35 dijital ortamında yapılan testler gecikmelere neden oldu.

Ek olarak program, salgın sırasında fabrikaların üretine ara vermesi ve parça temin zorlukları da etkiledi. Bu süreç içinde test programı da durdurulmak zorunda kalındı.

Gelişmeleri “Büyük bir başarı” olarak değerlendiren F-35 Ortak Program Ofisi Direktörü General Mike Schmidt, “F-35’in görev gittiğinde başarılı olabilmesi için her türlü yeteneğe sahip olmak zorunda. Bunun sürdürülebilirliği, birlikte çalışabilirlik ve yeteneklerini sürekli geliştireceğiz” dedi.