F-35'lere nükleer saldırı sertifikası! 3 ülkede büyük endişe

10 Mart 2024 09:45 - Güncelleme : 10 Mart 2024 11:54

9 Mart’ta 5. Nesil F-35 savaş uçaklarının resmi olarak B61-12 nükleer yerçekimi bombalarını taşıyabilecek donanıma sahip olduğu doğrulandı. Nükleer silahların F-35’ler üzerinde operasyonel kabiliyetine değinildiğinde Rusya, Çin ve Kuzey Kore’yi endişelendireceği belirtiliyor.

F-35 Ortak Program Ofisi Sözcüsü Russ Goemaere, savaş programındaki bu ilerlemenin önemini şöyle açıkladı:

"Bu kilometre taşı, F-35A'nın tarihteki ilk 5'inci nesil nükleer yetenekli uçak ve ilk yeni uçak olmasını sağlıyor. 1990'ların başından beri bu statüye ulaşmak için avcı veya bombardıman uçağı kullanıldı. Bu gelişmenin yalnızca ABD'nin askeri yeteneklerini güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda tüm NATO bloğunu da güçlendirerek “kritik bir yetenek” sağladığını ve Amerika'nın “genişletilmiş caydırıcılık taahhütlerini” güçlendirdiğinin altını çizmeye devam etti.

Şimdilik yalnızca ABD Hava Kuvvetleri tarafından işletilen F-35A sertifika almaya hak kazandı. Deniz Piyadeleri ve Deniz Kuvvetleri tarafından işletilen F-35B ve F-35C, benzersiz uçak gemisi iniş yetenekleriyle nükleer silah kullanamıyor.

AVRUPA'NIN PLANI

Goemaere, ABD'nin Almanya, Hollanda, Belçika ve İtalya gibi bazı Avrupa ülkeleri tarafından Amerikan nükleer savaş başlıklarını çalıştırmak için kullanılan F-35'leri donatmayı planladığına dikkat çekerek, bu yeni kapasitenin NATO açısından potansiyel faydalarının altını çizdi. Bu ülkeler şu anda, sıklıkla tartışılan nükleer paylaşım anlaşmaları kapsamında bu özelliğe uyum sağlamak için B61-12'lere ev sahipliği yapıyor.

F-35'in selefi olan oldukça büyük çift motorlu F-22 savaş uçağının eksiklikleri kıyaslandığında açıkça görülüyor. Başlangıçta ABD Hava Kuvvetleri için bir nükleer taarruz savaşçısı olarak kabul edilen bu uçağın performansı, B61 gibi daha büyük çaplı savaş başlıklarını taşımasını engelleyen sığ silah bölmelerine sahip olması nedeniyle sınırlıydı.

Üstelik yüksek fiyat, çok düşük bulunabilirlik, sınırlı menzil ve diğer birçok performans sorunu, F-22'yi nükleer taarruz uçağı görevleri için geri planda bıraktı. Sonuç olarak pahalı uçak, öngörülen üretiminin yüzde 75'inin iptal edilmesinin ardından erken emekliliğe doğru gidiyor.

Amerika'nın öncü hayalet savaş uçağı F-117, nükleer dağıtım için tasarlanmış olmasına rağmen, havadan havaya savaşta tamamen yetersizdi, düşük uçuş performansından yoksundu ve kullanımını kısıtlayan sakatlayıcı yüksek bakım gereksinimlerine sahipti.

NÜKLEER SALDIRI BAŞLATMAK İÇİN DAHA FAZLA SEÇENEĞE SAHİP

F-35'i nükleer konuşlandırma için kullanmanın önemli bir avantajı, geniş çaplı konuşlanma durumudur. Binden fazla inşa edilmiş hizmetle bu hizmet genişliği, gelecekte daha fazla nükleer paylaşım anlaşması yapılması olasılığının önünü açıyor. Gelecekteki genişleme planları da dahil olmak üzere, bu uçakları barındıran geniş bir üs yelpazesine sahip olan ABD, nükleer saldırı başlatmak için daha fazla seçeneğe sahip.

F-35'leri nükleer silahlarla silahlandırma kararı muhtemelen ABD saldırganlığının potansiyel hedefleri arasında endişe oluşturacaktır. Bu uçakların geniş kapsamlı konuşlandırmaları, B61-12'nin dahili silah bölmeleri içinde doğuştan gizlenmesiyle birleştiğinde, dünya çapında konuşlanmış yüzlerce jet avcı uçağının nükleer bomba taşıması tehdidini kanıtlıyor.

RUSYA, ÇİN VE KUZEY KORE'Yİ ENDİŞELENDİRECEK SENARYO

F-35'lerin nükleer saldırılarda kullanılmasının olası sonuçları, New York'taki bir medya kuruluşunun Kasım ayında hazırladığı ve Doğu Çin Denizi ve Kore Yarımadası'ndan Doğu Avrupa ve Orta Doğu'ya kadar potansiyel düşmanların yakınında sık sık yapılan konuşlandırmaları detaylandıran bir raporda vurgulanmıştı.

Newsweek, B61-12'nin daha yüksek verimli muadili olan ve yakında yeni savaş uçağı için sertifika alması beklenen yeni B61-13'ün yıkıcı gücünü vurguladı. Tek bir F-35'in, Rusya'nın başkenti Moskova'da 310.000'den fazla vatandaşı tek bir ateşle potansiyel olarak yok edebileceği bildirildi. Eğer bomba yoğun nüfuslu St Petersburg'un merkezine atılırsa ölüm sayısı 360.000'in üzerine çıkabilir. Aynı senaryo Kuzey Kore için de düşünüldü.

B61-12'yi kullanarak diğer yoğun yerleşim bölgeleri için de benzer hasar seviyeleri öngörebiliriz. B61 bombalarının maksimum verimi, ABD Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan bombaların verimini aştı. F-35'in gizlilik yetenekleriyle birleştiğinde, ABD Hava Kuvvetlerinin olası düşmanların nüfuslu merkezlerini tehdit etmesine olanak tanıyorlar.

F-35'te devam eden sorunlar yavaş yavaş düzeltildikçe, daha fazla jet hizmete girdikçe ve özellikle uluslararası gerilimler herhangi bir azalma belirtisi göstermedikçe, bu tehdidin devam etmesi ve hatta artması muhtemeldir.