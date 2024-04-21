Filistin bayrağını ayağıyla yıkmak istedi tuzağa düştü! İsrailli yerleşimci havaya uçtu

21 Nisan 2024 12:55 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 13:00

Gazze'de devam eden katliamın yanı sıra Batı Şeria'da da zulüm sürüyor. İsrailli bir yerleşimci, Batı Şeria'da Ramallah yakınlarındaki yolda bulunan bir Filistin bayrağını ayağıyla itmek istediği anda tuzağa düştü. Yahudi yerleşimci, bayrağı indirmek için tekmelediği sırada tuzaklanmış patlayıcının infilak ettiği görüldü.

İsrail basınına konuşan sağlık ekiplerine göre, bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşim yerinde yaşayan adam hafif yaralandı ve hastaneye kaldırılmadan tedavi edildi.

Öte yandan işgal altında bulunan Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana yasa dışı silahlı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddeti ve bölgedeki olaylarda artış devam ediyor.