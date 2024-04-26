Filistin destekçilerinin kampını dağıttılar! Bahaneleri ise duyanları şaşırttı

26 Nisan 2024 17:30 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 17:39

Almanya’nın başkenti Berlin’de yaklaşık 3 hafta önce İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıları kınamak ve yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla bir grup aktivist tarafından Berlin'deki Federal Meclis binası önünde bulunan yeşil alanda Filistin’e destek kampı kurulmuştu.

Eylemciler kampın kurulduğu günden bugüne bir yandan İsrail'in Filistin'deki insanlık ve uluslararası hukuk dışı uygulamalarını protesto ederken, diğer yandan da Alman hükümetinin İsrail'e silah sevkiyatını durdurması için çağrıda bulundu.

Ancak, Alman polisi bugün kampta bulunan Filistin destekçilerine müdahale etti. Sabah saatlerinde kamp alanına gelen 150 kişilik polis ekibi, göstericilere eylemlerini sonlandırmaları ve kampı terk etmeleri çağrısı yaptı. Protestocular polisin çağrısına uymayarak, oturma eylemi gerçekleştirdi.

DİRENENLER GÖZALTINA ALINDI

Alman polis, uyarıya uymayan eylemcilere müdahale ederek kamp alanındaki 20 çadırı zorla boşalttı. Direnen bazı eylemciler göz altına alındı.

Protestocuların, yeşil alanların ve bazı binaların korunması gibi kurallara uymadığını açıklayan polis, eylemcilerin polise karşı şiddet uygulama girişimleri olduğunu da ileri sürdü.