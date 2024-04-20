Filistin’den ABD’ye veto tepkisi: Utanç verici

20 Nisan 2024 18:05 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 18:08

Filistin yönetimi, ABD'nin Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyelik başvurusunu veto etmesine tepki gösterdi. WAFA haber ajansına konuşan Abbas, ABD'nin kararını "hayal kırıklığına yol açan, talihsiz, utanç verici, sorumsuz ve haksız bir tutum" olarak nitelendirdi.

ABD'yi bölgedeki gerilimin sorumlusu tutan Abbas, veto kararının Filistin halkının haklarına, tarihine, topraklarına ve kutsallarına açık bir saldırı olduğunu ve uluslararası toplumun iradesine meydan okuduğunu savundu.

“SİLAH VE PARA DAĞITIYOR”

Abbas, "Tüm dünya uluslararası hukukun uygulanmasını ve Filistin'in hakkını savunurken, ABD işgali (İsrail) desteklemeye devam ediyor ve soykırım savaşı yürüten İsrail'in durması için zorlamayı reddediyor ve hatta çocuklarımızı öldürmek için ona silah ve para da dağıtıyor." dedi.

"Tüm uluslararası yasaları ihlal eden ABD, iki devletli çözüm ve bölgede barışın sağlanması konusunda verdiği tüm sözleri bozdu." diyen Abbas, Filistin yönetiminin "ABD ile ikili ilişkileri yeniden gözden geçireceğini" vurguladı.

Abbas, Filistin meselesine uluslararası anlamda adil bir çözüm bulunamadığına dikkati çekerken, "bölgenin bu sebepten kaos içerisinde" bulunduğunu kaydetti.

FİLİSTİN’İN BM SÜRECİ

Filistin, 2011'de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında BM "daimi gözlemci statüsü"ne kavuşmuştu. Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması talebinde bulunmuştu.

Guterres de 3 Nisan'da BMGK'ye mektup yazarak, Filistin'in talebinin gündeme alınması çağrısı yapmıştı. Filistin'in BM'ye tam üyeliği için BMGK'de müzakereye açılan karar tasarısı, daimi üye ABD'nin vetosuyla reddedilmişti. ABD'nin "hayır" oyu kullandığı tasarıya, İngiltere ve İsviçre "çekimser", Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya "evet" oyu vermişti.