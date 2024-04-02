Finlandiya'da herkesi şoke eden okul saldırısı: Evlerinizden çıkmayın!

02 Nisan 2024 10:29 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 10:36

Her sene dünyanın en mutlu ülkesi listesinde zirveyi kimselere kaptırmayan Finlandiya'da bir ilkokula silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı ülkede şok etkisine neden olurken polis, saldırının gerçekleştiği Helsinki'nin kuzeyindeki Vantaa şehrindekilere, evlerinden çıkmamaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca ''Tanımadığınız kişilere kapıyı açmayın" denildi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA, 3 KİŞİ YARALI

İlk belirlemelere göre, okula saldırı olayında 3 kişi yaralandı. Polis bir şüphelinin gözaltına alındığını, henüz bir ölümün bildirilmediğini fakat yaralıların olduğunu aktardı.

Yerel polis ayrıca bir şüphelinin gözaltına alındığını doğruladı. Hiçbir ölüm bildirilmedi.

BİNLERCE ÖĞRENCİ OKULDA EĞİTİM GÖRÜYOR

Birinci sınıftan dokuzuncu sınıfa kadar derslerin verildiği okulda yaklaşık 8000 öğrencinin eğitim gördüğü belirtildi. Okulda yaklaşık 90 kişinin de çalıştığı aktarıldı.



Vantaa'daki Viertola okulu

Finlandiya İçişleri ve Suç Soruşturma Departmanı BaşkanI Tiia Palmen, çocukların okulda gizlendiğini duyurdu.