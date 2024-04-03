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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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03 Nisan 2024 20:23 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 20:24

Finlandiya'da okul saldırısının sebebi ortaya çıktı

Dün Finlandiya'nın Vantaa kentindeki bir okulda meydana gelen ve bir öğrencinin hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırının nedeninin "zorbalık" olduğu belirtildi.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Finlandiya&#039;da okul saldırısının sebebi ortaya çıktı

Finlandiya'nın ulusal kamu yayıncısı YLE haber ajansına göre Finlandiya polisi, Viertola İlkokulunda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, saldırıyı düzenleyen 12 yaşındaki şüphelinin sorgu sırasında okulda "zorbalığa" uğradığını belirttiği ve bu bilginin de ön soruşturmada doğrulandığı bildirildi.

Finlandiya'da okul saldırısının sebebi ortaya çıktı - 1. Resim

DİĞER ÖĞRENCİLERİ SİLAHLA TEHDİT ETMİŞ

Açıklamada, şüphelinin bu yılın başında Viertola İlkokuluna transfer edildiği belirtilirken, ön soruşturmada şüphelinin okula gitmekte olan diğer öğrencileri de silahla tehdit ettiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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1 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETMİŞ, 2 ÖĞRENCİ AĞIR YARALANMIŞTI

Finlandiya polisi dün 800 öğrenci ve 90 personeli bulunan Vantaa'daki Viertola İlkokulunda silahlı saldırı düzenlendiğini bildirmiş, saldırıda 12 yaşındaki bir öğrencinin hayatını kaybettiğini, 2 öğrencinin ise ağır yaralandığını belirtmişti.

Polis, saldırıyı düzenlediğinden şüphelenilen 12 yaşında bir öğrencinin gözaltına alındığını aktarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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