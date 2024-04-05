First Lady Jill Biden'ın Joe Biden'dan özel talebi: Durdur, hemen durdur!

05 Nisan 2024 10:03 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 10:16

Son dakika! İsrail 'maksimum seviyede alarm' verdi! Birçok ülkede diplotmatlar tahliye ediliyor

Son dakika! İsrail 'maksimum seviyede alarm' verdi! Birçok ülkede diplotmatlar tahliye ediliyor

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde Müslüman toplum üyeleriyle bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından ABD medyasından New York Times, First Lady Jill Biden'ın, İsrail'e destek verilmesini onaylamadığını yazdı. Hatta Jill Biden'ın Beyaz Saray'da Gazze'deki sivil ölümlerinin sona erdirilmesi çağrısında bulunan en güçlü seslerden biri olduğu belirtildi.

''ŞİDDETİ DURDUR, HEMEN DURDUR''

New York Times'ın haberine göre, toplantıya katılanlardan Siyah Müslüman Liderlik Konseyi'nin kurucusu Salima Suswell, Jill Biden'ın ABD'li liderden özel talepte bulunarak, şiddeti ''Durdur, hemen durdur'' dediğini anlattı.

First Lady'nin bu talebi, insan hakları örgütlerinin açlık ve hastalık tehdidi altındaki masum Filistinlilerin insani yardıma erişmekte zorlandıklarına dair dünya liderlerini uyardığı bir dönemde geldi. Sadece bu hafta, sivillere yiyecek götüren Dünya Merkez Mutfağı'ndan 7 çalışan İsrail hava saldırısında öldürüldü.

Beyaz Saray yetkilileri çarşamba günü New York Times'a yaptıkları açıklamada, Biden'ın da Jill Biden gibi Gazze'deki siviller için aynı öfke ve endişeyi paylaştığını ifade etti.

BIDEN'A ''SAVAŞI SONLANDIR'' BASKISI

Gazze'deki savaş devam ederken daha fazla Demokrat, Başkan Biden'a insani yardımı artırmak ve şiddeti sona erdirmek için daha çok çaba göstermesi yönünde baskı yapıyor.

ABD'deki meclis üyeleri, ABD'den askeri yardım alan ülkelerin uluslararası hukuka uymasını şart koşan hükümler olmaksızın İsrail'i kollayan yasaları desteklemeye daha az istekli hale geldi.

Öte yandan First Lady, Afganistan'dan asker çekilmesi kararını desteklemişti.