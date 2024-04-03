Fiziksel olarak sağlıklı olsa da ötanazi isteği kabul edildi!

03 Nisan 2024 11:03 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 11:45

Şaka değil gerçek! Bir ülkeden Almanya'ya filli tehdit!

Şaka değil gerçek! Bir ülkeden Almanya'ya filli tehdit!

Hollanda'nın Almanya sınırına yakın bir köyde yaşayan 28 yaşındaki genç ötenazi kararı aldı. Fiziksel olarak sağlıklı olsa da hayatı boyunca ruh sağlığı sorunlarıyla uğraştığını söyleyen genç kadına mayıs ayında ötanazi yapılacak.

Hollanda'daki Kampen İlahiyat Üniversitesi'nden sağlık etiği uzmanı Stef Groenewoud, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Ötanaziyi doktorlar ve psikiyatristler tarafından masaya getirilen kabul edilebilir bir seçenek olarak görüyorum, oysa daha önce son çareydi. Özellikle psikiyatrik hastalıkları olan kişilerde sağlık çalışanlarının eskisinden daha kolay vazgeçtiği bir olgu görüyorum.''

ÖTANAZİ ÖLÜMÜNDE ARTIŞ VAR

Doktorlar önce ona sakinleştirici, ardından da kalbini durduracak bir ilaç verecek. Ter Beek'in isteği doğrultusunda cenaze töreni yapılmayacak.

Hollanda medyasına göre, 2022'de Hollanda'da 8 bin 720 ötenazi ölümü yaşandı; bu, ülkedeki tüm ölümlerin kabaca yüzde 5'ini temsil ediyor ve bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 14'ten daha yüksek.