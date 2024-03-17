Fransa ve Rusya karşı karşıya! Macron'un 'kara operasyonu' sözlerine Kremlin'den jet cevap

17 Mart 2024 16:17 - Güncelleme : 17 Mart 2024 16:30

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Weimar Üçgeni" formatı kapsamında Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldiği Berlin ziyareti sonrası uçakta Fransız gazetesi Le Parisien'e açıklamalarda bulundu.

Alman Şansölye Olaf Scholz ile aralarında hiçbir sorun olmadığını söyleyen Macron, Ukrayna hakkında 'büyük bir ortak görüş' içinde olduklarını dile getirdi. İki ülkenin Ukrayna konusunda 'birbirinden tamamlayıcı gücünden' faydalanabileceğini belirten Fransa Cumhurbaşkanı, 'arzu etmese de' bir noktada Rus kuvvetlerine karşı koyması için kara operasyonu yapılması gerekeceğini söyledi.

''KARŞIMIZDA BÜYÜK BİR GÜÇ YOK!''

Rusya'ya karşı birçok Avrupa ülkesinin 'aynı çizgide' olduğunu öne süren Macron, askeri dahil tüm senaryolara hazırlıklı olduklarını ifade etti.

Ayrıca Rusya'nın "korku söylemi" yaydığını ve buna kanmamak gerektiğini belirten Macron, "Kendimizi korkutmamalıyız. Karşımızda büyük bir güç yok. Rusya nükleer silahlara sahip orta ölçekli bir güç." ifadesini kullandı.

Öte yandan Macron, Ukrayna konusunda Almanya ve Polonya'yı daha fazla ve farklı şeyler yapmaya ikna etmek için Berlin'e gittiğini, bu yüzden Ukrayna ziyaretini ertelediğini kaydetti.

KREMLİN'DEN MACRON'A JET CEVAP

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya birlik gönderme konusunda "tuhaf şeyler" söylediğini belirtti. Zaharova, Solovyov Live TV kanalına yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Ukrayna’ya askeri birlik gönderme ve ateşkes konularındaki açıklamalarını eleştirdi.

Macron’un farklı zamanlarda farklı açıklamalar yaptığına dikkati çeken Zaharova, açıklamasında şu sözleri söyledi:

"Sürekli kendisiyle çelişiyor, çok tuhaf şeyler söylüyor. Önce Avrupa Birliği'nin veya tek tek NATO ülkelerinin birliklerinin (Ukrayna'da) çatışma bölgesine gönderilmesinden bahsediyor, sonra asla böyle bir şeye girişmeyeceğini belirtiyor. Şimdi de Olimpiyat Oyunları'ndan (oynandığı süreçte Rusya’ya ateşkes teklifi yapacağı) bahsetmeye başladı."