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12 Nisan 2024 10:48 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 10:59

Fransa'ya resti çekmişti! Nijer, kapısını Rusya'ya açtı

Rusya, batı ile yollarını ayıran Nijer'e askeri eğitmen ve hava savunma sistemi gönderdi.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

Nijer devlet televizyonundaki haberde, Rusya'nın gönderdiği personel, askeri eğitmen ve hava savunma sistemlerinin ülkeye ulaştığı belirtildi.

Devlet televizyonuna konuşan Rus bir eğitmen, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini geliştirmek ve orduyu eğitmek üzere Nijer'e geldiklerini ifade etti.

Fransa'ya resti çekti! Kapısını Rusya'ya açtı - 1. Resim

FRANSA BÜYÜKELÇİSİ SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Nijer, 2023 yılının Temmuz ayındaki askeri darbeden kısa süre sonra Fransa ile askeri işbirliği anlaşmasını feshetmiş ve Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'yi sınır dışı etmişti.

Niamey yönetimi, Nijer'de yaklaşık 1000 askeri ve İHA üssü bulunan ABD ile de askeri işbirliği anlaşmasını mart ayında feshetmişti.

Fransa'ya resti çekti! Kapısını Rusya'ya açtı - 2. Resim

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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