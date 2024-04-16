Fransız asker Filistinlilere işkenceden yargılanacak

16 Nisan 2024 14:47 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 14:59

Fransa'da 4 dernek, İsrail'de Fransız askerin, Filistinli mahkumlara şiddet uyguladığı görüntülerle mahkemeye başvurdu. İlk kez bir Fransız asker, Filistinlilere işkence yaptığı gerekçesiyle yargılanacak.

Avukat Gilles Devers 11 Nisan'da, videodaki İsrail ordusunda görevli Fransız asker hakkında, Al Jaliya, 30 Mart Hareketi, Fransa Filistinlileri Derneği, Adalet ve Sınır Tanımayan Haklar Derneği adına Paris Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

FRANSIZ ASKER SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ

Savcılığa sunulan dilekçede "soykırıma yönelik askeri operasyonda" yer alan askerin Filistinli mahkumlara işkence ederek savaş suçu işlediği belirtildi.

Fransa'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında uluslararası hukuka aykırı hareket etmesi ile İsrail ordusunda görev yapan Fransızların da yargılanması konusu gündeme getirilmişti.

Özellikle Filistin'e verdiği destek ile öne çıkan muhalif Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekilleri İsrail ordusunda görev yapan Fransız vatandaşlarının işledikleri savaş suçları nedeniyle yargılanmasını talep ediyor.

İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ ÇIKMIŞTI

Şubat ayında sosyal medyada yayılan ve tepki çeken videoda, Fransızca konuşan İsrail askerinin, elleri ve gözleri bağlanmış şekilde bir kamyonetin arkasından indirilen Filistinli mahkumlara hakaret ettiği ve onlara şiddet uyguladıklarını söylediği anlar yer alıyor.