Futbolcu Luke Fleurs kaçırıldı ve öldürüldü!

04 Nisan 2024 16:24 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 16:31

Futbolcu Luke Fleurs, bir benzin istasyonunda beklediği sırada kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından saldırıya uğradı. Güney Afrikalı, 24 yaşındaki futbolcu için Polis Sözcüsü Yarbay Mavela Masondo açıklama yaptı ve olayla ilgili araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

Sözcü Masondu, saldırganların Fleurs'u vurduktan sonra arabayla kaçtığını belirtti.

FUTBOL KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA

Fleurs'un kulübü Kaizer Chiefs, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, futbolcunun trajik bir olayda hayatını kaybettiğini duyurdu ve ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.

SEVENLERİ HÜZNE BOĞULDU

Fleurs, geçen yıl Pretoria merkezli SuperSport United'dan ayrıldıktan sonra Kaiser Chiefs'e katılmıştı. Futbolcu, yeni kulübüyle olan anlaşmasını kutlamak için sosyal medya üzerinden bir fotoğraf paylaşmış ve "Hayaller gerçek oluyor" demişti.

Fleurs'un ölüm haberi, arkadaşları, ailesi ve taraftarlar arasında büyük üzüntüye neden oldu. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda Fleurs'a duyulan özlem ve üzüntü dile getirildi.