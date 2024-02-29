Gazze Sağlık Bakanlığı kan donduran bilgiyi paylaştı!

29 Şubat 2024 10:49 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 10:54

İsrail, Gazze'yi kan gölüne çevirmeye devam ediyor. Son olarak Gazze'de insani yardım bekleyenleri hedef alan İsrail ordusu, yüzlerce Filistinliyi katletti. Görgü tanıkları, Nablusi Kavşağı yakınında insani yardım bekleyen Filistinlileri vurduklarını anlattılar, İşgalci ordu, Filistinlileri bombalayarak, ateş açarak öldürdü.

Ölen ve yaralananların, sağlık ekipleri ve siviller tarafından Gazze kentindeki hastanelere götürüldüğünü belirten tanıklar, İsrail askerlerinin, yaralıları taşıyan sağlık ekipleri ve sivilleri de hedef aldığını kaydetti.

Gazze Sağlık Bakanlığı ise kan donduran bilgiyi paylaştı. İsrail’in Gazze’ye saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 30 bini aştı.

HASTANELER YOK EDİLDİ, TIBBİ MALZEME YOK!

İsrail ordusunun 146 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

GAZZE'YE GİREN YARDIMLAR YARI YARIYA DÜŞTÜ!

Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ayrıca en az 12 bin 660 çocuk ile 8 bin 570 kadın öldürüldü.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.