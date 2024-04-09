Gazze'de bayram bu kez sarılamayan yaralarla dolu... Çocuklar öksüz, yetim, kimsesiz

09 Nisan 2024 10:15 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 10:58

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombalar yağdırdığı Gazze'de şimdiye kadar en az 14 bin 500 çocuk, 9 bin 560 kadın toplamda ise 33 bin 207 Filistinli öldürüldü. 186 gündür yağan bombalar 75 bin 933 kişiyi ise yaraladı. Ramazan Bayramı öncesinde ise ailelerini, sevenlerini kaybedenlerin yaraları sadece fiziksel değil...

ÇOCUKLAR ÖKSÜZ, YETİM, KİMSESİZ

Gazze'de İsrail'in bombalarından kaçabilen çocuklardan her biri ailesinden en az bir kişiyi kaybetti ya da kimsesiz kaldı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'de yerinden edilen nüfusun yüzde 1'ine tekabül ettiğini açıkladı.

''BU BAYRAM ÖNCEKİLER GİBİ DEĞİL''

Sığınma kampları ailesini kaybeden çocuklarla doldu taştı. Refah'a sığınmak zorunda kalan 11 yaşındaki Layan ve 18 aylık kardeşi Sivar da onlardan biri ve savaş yüzünden yapayalnız kaldılar. Layan, "Savaş yüzünden bu bayram, öncekiler gibi değil. Ailemiz yok oldu" diyor. Ekim ayında İsrail'in El Ehli hastanesine yağdırdığı bombalarda iki kardeş, ailesindeki 35 kişiyi de saniyeler içinde kaybetmiş.

'' UYANDIĞIMDA TÜM AİLEM PARÇALARA AYRILMIŞTI''

Layan, "Hastaneye ulaşmamızın üzerinden yarım saat geçmişti ki iki füze üzerimize düştü. Uyandığımda tüm ailem parçalara ayrılmıştı" diyor.

Eskiden ailesiyle beraber bayram için kıyafet almaya gittiklerini anlatan Layan, ailecek bir araya geldiklerini, 'mamül' dedikleri kurabiyeleri pişirdiklerini anlattı.

O gece yüzlerce kişi aynı hastanede hayatını kaybetti. BBC'nin haberine göre, İsrail ve Filistinli İslami Cihad karşılıklı suçlamalarla hastane saldırısına dahil olduklarını reddetti. Layan, "Bu bayramda kimse bizi ziyaret etmeyecek" dedi.

GAZZE'DE SON DURUM

Mısır’ın başkenti Kahire’de Gazze’de geçici ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasına yönelik yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedilirken, İsrail ordusu saldırılarını ara vermeden sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 32 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Açıklamada Gazze Şeridi'nde 185 gündür düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 207’ye, yaralı sayısının ise 75 bin 933’e yükseldiği belirtildi.