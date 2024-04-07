Gazze'de kalıcı ateşkes için Kahire'de yeni görüşmeler: Hamas taleplerini iletti

07 Nisan 2024 09:42 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 10:05

Türkiye Gazze'ye en çok yardım ulaştıran ikinci ülke oldu

Türkiye Gazze'ye en çok yardım ulaştıran ikinci ülke oldu

Gazze'ye 184 gündür yağan bombaların son bulması için görüşmeler devam edecek. Mısır'ın başkenti Kahire'de yeniden masaya oturulması bekleniyor. ABD, İsrail ve Hamas'ın müzakerecilerinin de Kahire'de olması bekleniyor.

Hamas, Gazze sorumlu yardımcısı Halil El Haya'nın Kahire'deki heyetin başında olacağını, görüşmede 14 Mart'ta sunulan ateşkes önerilerinden vazgeçilmediğini belirtti. İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesi istenirken kalıcı barışın ise kırmızı çizgi olduğu açıklandı.

ABD'NİN İSRAİL'E BASKISI DA ARTTI

Kahire'de kalıcı ateşkes görüşmelerinin devam edeceğini Beyaz Saray da doğruladı. Müzakere kararı, ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görüşmesinin ardından geldi. Görüşmede, Biden, Netanyahu'dan müzakerecilerine anlaşmaya varmak için yetki vermesini istedi.

Öte yandan Hamas ve İsrail arasında şimdiye kadar gerçekleşen müzakere görüşmelerinden bir sonuç alınamadı. ABD, Hamas'ın hasta ve yaşlı rehineleri serbest bırakmayı reddettiği için anlaşma sağlanamadığını savunuyor. Katar ise Gazzelilerin evlerine dönmesine izin vermeyen İsrail'i sorumlu tutuyor.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ, NETANYAHU'NUN İSTİFASI İSTENİYOR

İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı her hafta düzenlenen protestolar devam ediyor. Hükümet karşıtı gruplar, Gazze'deki savaş ve esirlerin geri getirilmesi için siyasi iradenin kayıtsızlığı eleştirisiyle ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifası ve erken seçim talep eden protestolarını artırdı.

Protestoların odağı başkent Tel Aviv'de, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı protestolarda sembolleşen, polisin demir bariyerler ve araçlarla kapattığı Kaplan Caddesi ile Menachem Begin Caddesi'nin kesiştiği noktada on binlerce protestocu, akşam saatlerinde bir araya geldi.

İsrail bayrakları taşıyan protestocular Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşırken Begin Caddesi'ne kurulan platformda, aktivistler hükümeti eleştiren konuşmalar yaptı.

Hükümetin istifası ve erken seçim için sloganlar atan on binler, düdükler ve ıslıklar çalarak yürüdü. Bazı protestocular Netanyahu'ya hitaben üzerinde "Suç Bakanı" yazılı tişörtler giydi.

İki caddenin de her yönünü demir bariyerler ve otobüslerle kapatan polis ile göstericiler arasında yer yer arbede yaşandı.