Gazze'de öldürülen çocuk sayısında korkunç gerçek! Dünya çapındaki 4 yıldan da fazla
İsrail'in 7 Ekim sürecinden bu yana Gazze'de başlattığı bombardımanda ölen çocuk sayısının son dört yılda dünya çapında öldürülen çocuk sayısını da geçtiği ortaya çıktı.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana öldürülen çocuk sayısının, dünya çapında 4 yıl süren savaşlarda öldürülen çocuk sayısının toplamından daha fazla olduğunu açıkladı.
İsrail’in geçtiğimiz sene 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana öldürülen çocuk sayısının, dünya çapında 4 yıl süren savaşlarda öldürülen çocuk sayısının toplamından daha fazla olduğunu ifade etti.
İsrail’in savaşının çocuklara karşı bir savaş olduğunu belirten Lazzarini, “Gazze'deki çocukların iyiliği için şimdi ateşkes” dedi.
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında 31 bin 184 kişi hayatını kaybederken, 72 bin 889 kişi de yaralandı.