Gazze'de öldürülen çocuk sayısında korkunç gerçek! Dünya çapındaki 4 yıldan da fazla

12 Mart 2024 22:22 - Güncelleme : 12 Mart 2024 22:29

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana öldürülen çocuk sayısının, dünya çapında 4 yıl süren savaşlarda öldürülen çocuk sayısının toplamından daha fazla olduğunu açıkladı.

İsrail’in geçtiğimiz sene 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana öldürülen çocuk sayısının, dünya çapında 4 yıl süren savaşlarda öldürülen çocuk sayısının toplamından daha fazla olduğunu ifade etti.

İsrail’in savaşının çocuklara karşı bir savaş olduğunu belirten Lazzarini, “Gazze'deki çocukların iyiliği için şimdi ateşkes” dedi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında 31 bin 184 kişi hayatını kaybederken, 72 bin 889 kişi de yaralandı.