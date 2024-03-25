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25 Mart 2024 14:33 - Güncelleme : 25 Mart 2024 15:02

Gazze'de ölü sayısı 32 bin 333'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 10 günde 843 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de ölü sayısı 32 bin 333'e yükseldi.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 171 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

SON 24 SAATTE 107 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 107 kişinin öldüğü, 176 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 333'e, yaralı sayısının da 74 bin 694'e ulaştığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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