Gazze'den çıkış için Mısır istihbaratı bağlantılı kuryelere 10 bin dolara varan rüşvet iddiası

09 Ocak 2024 11:34 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 11:39

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 95. günde de devam ederken zorla yerinden edilen Filistinlilerin sayısı 2 milyona dayandı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu`daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) paylaştığı rakamlara göre, abluka ve işgal altındaki 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze`deki Filistinlilerin yaklaşık 5`te 4`ü yerinden zorla göç ettirilmiş durumda.

Britanya'nın önde gelen gazetelerinden The Guardian, Gazze'yi terk etmek isteyen Filistinlilerin, Mısır üzerinden bölgeden çıkmalarına yardımcı olmaları için aracılara 10 bin dolara varan rüşvetler ödemek zorunda kaldıklarını yazdı. Aracıların Mısır istihbaratıyla bağlantılı olduğu da haberdeki iddialar arasında.

Gazze'den çıkış için Refah Sınır Kapısı üzerinden isimlerini günlük çıkış izni verilenler listesine yazdırmaya çalışanların Mısır istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir komisyoncu ve kurye ağı tarafından büyük bir 'koordinasyon ücretleri' istendiği belirtildi. Guardian'ın haberine göre, ödemeler bazen nakit bazen ise Avrupa ya da ABD'de bulunan aracılar üzerinden yapılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir Filistinli, eşi ve çocuklarını Gazze'den çıkış için listeye sokabilmek için 3 hafta önce 9 bin dolar ödediğini söyledi. Seyahat günü ise çocuklarının isimlerinin listede bulunmaması nedeniyle fazladan 3 bin dolar ödemesi gerektiğini de anlattı.

Gazzeli bir ABD vatandaşı olan Belal Baroud ise aralarında 3 yaşından küçük 5 çocuğun da bulunduğu 11 aile üyesini bölgeden çıkarmak için 85 bin dolar toplaması gerektiğini iddia etti.

SAVAŞLA BERABER KOMİSYON ÜCRETİ DE ARTTI

Merkezi Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan ve Filistinlilerin Gazze'den ayrılmasına yardımcı olan komisyoncu ağının uzun yıllardır Refah sınırında faaliyet gösterdiği fakat savaşın başlamasıyla beraber fiyatlar kişi başı en az 500 dolar arttı.

The Guardian'ın konuştuğu bazı kişilere Gazze'den ayrılmak için kişi başı 5 bin ila 10 bin dolar ödemeleri gerektiği söylendi. Hatta bazıları bu parayı toplamak için kitlesel fonlama kampanyaları başlattı. Diğerlerine ise daha fazla ödemeleri halinde daha erken ayrılabilecekleri söylendiği iddia ediliyor.

GÖÇE ZORLANAN FİLİSTİNLİ SAYISI 1,9 MİLYON

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), yayınladığı son raporunda, İsrail ordusunun Gazze`de yayınladığı harita üzerinden tahliye emri verdiği Han Yunus kenti mahallelerinde savaş öncesinde 117 bin Filistinlinin yaşadığına işaret etti. UNRWA, merkez, Han Yunus ve Mısır sınırı yakınındaki Refah`ta yaklaşık 958 bin Filistinlinin 99 ayrı merkeze sığındığını paylaşmıştı. UNRWA, İsrail ordusunun yoğun biçimde saldırdığı Gazze Şeridi`nde göçe zorlanan Filistinli sayısını 1,9 milyon olarak açıklamıştı.