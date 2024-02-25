Gece yarısı hareketli saatler! Husiler, ABD gemilerini hedef aldı

25 Şubat 2024 10:05 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 10:17

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinde patlak veren savaş devam ediyor. Yemen'de İran destekli Husiler, Gazze Şeridi'ni abluka altına alan İsrail'e destek veren ABD ve İngiltere'yi hedef almıştı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Telegram hesabından yaptığı yeni açıklamada; Husilere ait deniz güçlerinin Aden Körfezi'nde bir Amerikan petrol tankerini, hava güçlerinin de Kızıldeniz'de bir dizi Amerikan savaş gemisini hedef aldığını aktardı. Seri, saldırıların sonuçlarına ilişkin bilgi vermedi.

FİLİSTİN HALKINA YÖNELİK ZULME KARŞI...

Seri, saldırıların, "Filistin halkına yönelik zulme karşı ve ülkelerine yönelik Amerikan-İngiliz saldırganlığına cevap olarak" gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

ABD FÜZENİN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da daha önce yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerden Aden Körfezi yönüne fırlatılan bir gemisavar balistik füzenin düşürüldüğünü bildirmişti.



