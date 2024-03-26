Gemide korkunç patlama! İşçiler kaynar suyla haşlanarak öldüler

26 Mart 2024 12:03 - Güncelleme : 26 Mart 2024 12:38

Migren için yaptırdığı botoks felç etti: Kendi tükürüğümde boğuldum

Migren için yaptırdığı botoks felç etti: Kendi tükürüğümde boğuldum

Kargo gemisi çarptı araçların üzerinde olduğu köprü yerle bir oldu!

Kargo gemisi çarptı araçların üzerinde olduğu köprü yerle bir oldu!

Nieuw Amsterdam adlı yolcu gemisi, 16 Mart'ta ABD'nin Florida eyaletinden yola çıktı. 22 Mart Cuma günü ise geminin makine dairesinde buhar kompansatörü patladı ve faciaya neden oldu. Patlama makine dairesine buhar göndererek alarmı tetikledi ve personeller acil olarak su geçirmez kapıları devreye geçirdi. Personellerin makine dairesinde birinin olup olmadığını kontrol etmemesi ise felaketi doğurdu.

KAYNAR SUYLA HAŞLANARAK ÖLDÜLER

Makine dairesinde bulunan Mühendis Joseph Terrado ve temizlik görevlisi Wawan Gusnawan, buhar borusunun patlaması sonucu kaynar suyla resmen haşlanarak hayatlarını kaybettiler.

Gemide bulunan yolculardan Laine Doss, kaptanın korkunç haberi, anonsla duyurduğunu ve o esnada hıçkıra hıçkıra ağladığını söyledi. Kaptanın anonsunun ardından gemiye kasvetli bir sessizliğin hakim olduğunu anlatan Doss, yaşadıkları karşısında şoke olduğunu ifade etti.

AVUKATLARIN İDDİALARI KORKUNÇ

Walker & O'Neill Denizcilik Avukatları'ndan Jim Walker, Terrado ve Gusnawan, gemideki hidrolik kapıların manuel olarak açamadıklarını ve bu yüzden mahsur kaldıklarını iddia ettiler. Walker, hayatını kaybeden çalışanların, 'görevleriyle ilgisi olmayan bir buhar kompansatörü patladığı sırada filtre taktıklarını' da belirtti.

Walker, ölen personellerin cansız bedenlerinin su geçirmez kapıların yakınında bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Kruvaziyer hattı ise yetkililerin bilgilendirildiğini ve kazanın nedeninin araştırıldığını söyledi.

''OLAYDAN DOLAYI DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ''

Seattle merkezli kruvaziyer şirketi Hollanda America The Sun'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Güvenlik her zaman en büyük önceliğimizdir ve bu trajik kazanın detaylarına ulaşmak için çalışıyoruz. Nieuw Amsterdam gemisindeki tüm sistemler, Hollanda hükümetinin bağımsız araştırmacıları tarafından incelendi ve tamamen çalışır durumda olduğu belirlendi ve ABD Sahil Güvenlik tarafından onaylandı. Holland America Line olarak hepimiz bu olaydan derin üzüntü duyuyoruz. Her iki ekip üyesinin aileleriyle temas halindeyiz ve bu zor zamanda onlara ve tüm ekibimize desteğimizi sunuyoruz."

The Sun, Holland America'dan Walker'ın iddiaları hakkında yorum yapmasını istedi fakat henüz bir cevap alamadı.