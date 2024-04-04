Göçmenler için referandum kararı: Kitlesel göç yıkıcı sonuçlar doğuracak

04 Nisan 2024 09:53 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 10:11

İsviçre'de iktidardaki Halk Partisi, göçmenlerin ülkeye girişini azaltmak için referandum talebinde bulundu. 2050 yılında nüfusun 10 milyona ulaşmasını engellemek istediklerini açıklayan iktidar partisi, "Bu girişim eşsiz manzaramızı, yüksek yaşam kalitemizi, ortalamanın üzerindeki refahımızı korumak ve kendimiz ve çocuklarımız için güvenli, özgür bir gelecek için acildir" açıklaması yaptı.

Halk Partisi (SVP), Bern'deki Federal Başbakanlık'a konuyla ilgili halk oylaması yapılması için 114 bin 600 imza teslim etti ve şu açıklamada bulundu:

"Kitlesel göç, küçük ülkemiz için yıkıcı sonuçlar doğuracak şekilde çılgınca yoluna devam ediyor.''

''GELENLER DOĞRU KİŞİLER DEĞİL''

Euronews'in haberine göre, SVP'nin 43 yaşındaki lideri Marcel Dettling, "Bugün çok fazla yabancı geliyor ve bunlar doğru kişiler değil. Ülkemizin ve nüfusumuzun yararına olacak kontrollü bir göçe ihtiyacımız var" dedi.

Bu girişimin "İsviçre'deki göçle ilgili sorunlara cevap" olduğunu belirten SVP, ülkedeki konut sıkıntısı, artan kiralar, trafik sıkışıklığı, aşırı kalabalık toplu taşıma, düşen okul standartları, şiddet ve suç, elektrik sıkıntısı, kişi başına düşen gelirdeki durgunluk ve daha yüksek sağlık sigortası primlerini gerekçe gösteriyor.

İsviçre'nin doğrudan demokrasi sistemine göre vatandaşlar, 18 ay içinde 100 bin geçerli imza toplayarak halk oylamasının yolunu açabiliyor.