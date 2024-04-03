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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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03 Nisan 2024 14:41 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 14:55

Gökten geldi evi parçalayıp girdi! NASA araştırıyor

ABD'nin Florida eyaletindeki bir eve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldığı düşünülen bir cisim çarptı. Çatıyı, tavanı, zemini delen cisim için NASA açıklamalarda bulundu.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
Gökten geldi evi parçalayıp girdi! NASA araştırıyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) fırlatıldığı düşünülen bir parça, ABD'nin Florida eyaletindeki bir eve çarptı. 

ABD'nin Florida eyaletindeki bir eve isabet eden cisim, evde büyük hasara neden oldu. Cismin eve çarptığı sırada, evde oğlunun olduğunu söyleyen ev sahibi Alejandro Otero,  "İnanılmaz bir gürültü duymuşlar. Az kalsın oğluma isabet ediyormuş. Parça tavanda ve zeminde delik açmış" dedi.

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NASA İNCELEME BAŞLATTI

NASA, cismin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) fırlatıldığını düşündüklerini belirterek inceleme başlatıldığını duyurdu. NASA Sözcüsü Josh Finch, yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki parçanın nereden geldiğini belirlemek için Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde inceleme yaptıklarını söyledi.

Gökten geldi evi parçalayıp girdi! NASA araştırıyor - 2. Resim

Astrofizikçi Jonathan McDowell, parçanın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir batarya değişimi için kullanılan 2,6 tonluk ekipmandan kopmuş olabileceğini söyledi. 

Ev sahibi Otero ise evinde oluşan zararın karşılanmasını talep etti ve yetkililerden haber beklediğini iletti. 

Mississippi Üniversitesi'nden Michelle Hanlon ise zararın karşılanmasına dair sürecin karmaşık olabileceğine dikkat çekti. Akademisyen, parçanın yabancı menşeli olduğunu tespit edilmesi durumunda zararın üretici ülke tarafından karşılanması gerekebileceğini söyledi.

Gökten geldi evi parçalayıp girdi! NASA araştırıyor - 3. Resim

KONTROLLÜ ŞEKİLDE DÜNYA'YA GÖNDERİLEMEDİ

Öte yandan EP-9 adlı batarya paleti, UUİ'deki tükenmiş 9 pilden oluşuyordu. Batarya değişiminin ardından bu parçaların kontrollü şekilde tekrar Dünya'ya getirilmesi planlanıyordu. Ancak yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle bataryalar planlanan vakitte gönderilemeyince NASA, yörüngeden serbest şekilde düşmesi için parçayı Mart 2021'de UUİ'den ayırdı. 

Gökten geldi evi parçalayıp girdi! NASA araştırıyor - 4. Resim

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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