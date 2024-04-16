Güneş ışığıyla beslenebileceğini düşündü! Fenomen isim 1 aylık bebeğini öldürdü

16 Nisan 2024 12:49 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 14:24

Rusya'da blog yazılarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni haline gelen Maxim Lyutyi, 1 aylık bebeğini annesinin beslemesine izin vermedi. Maxim, bebeğinin güneş ışığı ile besleneceğini düşünerek ölümüne neden oldu.

43 yaşındaki fenomen, mahkemede bebeğinin Süperman gibi olmasını istediğini söyleyerek herkesi dehşete düşürdü. Tutuklanan Lyutyi, "kasıtlı olarak ağır bedensel zarar verme" suçundan sekiz yıldan fazla hapis cezasıyla karşı karşıya.

'' 1 AYLIK BEBEĞİ VEGAN DİYETE SOKTU''

Bebeğin ölümü kayıtlara, zatürre ve aşırı zayıflık olarak geçerken annenin açıklamaları da kan dondurdu. Anne Oksana Mironova, yaşananlara dair şunları anlattı:

"Maxim izin vermediği için hastaneye gidememiş, doğumu da evde gerçekleştirmiştim. Bebeği, vücudun ruhsal enerjisi üzerinde olumlu etkisi olduğunu söylediği vegan bir diyete soktu. "Breatharianism" olarak bilinen daha aşırı bir versiyon, yalnızca güneş ışığıyla hayatta kalmanın mümkün olduğunu savunuyor. Güneşin bebeği beslediğine inanıyordu. Gizlice bebeği emzirmeye çalışıyordum ama Maxim'den çok korkuyordum. Ona anne sütü veremedim."

''GÜNEŞLE BESLENİP HAYATTA KALACAĞINI DÜŞÜNÜYORDU''

Mirror'a konuşan bir kaynak, Maxim'in "çocuk üzerinde deney yapmak, onu tamamen güneşle beslemek ve takipçilerine bu şekilde de hayatta kalınabileceğinin reklamını yapmak" istediğini söyledi.

Geleneksel tıbbı reddeden Maxim'in bebeği güçlendirmek için soğuk suya daldırdığı da belirtildi.

''DELİ OLDUĞUNU SÖYLEDİM''

Mironova'nın annesi Galina, "Her şeyi hissettim ve kızıma Maxim'in deli olduğunu söyledim ama o beni dinlemedi. Oksana orada kobay gibi yaşadı. Her defasında bana karşı soğuklaştı. Onun kölesi gibiydi. Sonradan çok kez ayrılmaya çalıştı ama yapamadı. Oğlunu sadece güneşle beslenen biri olarak yetiştirmeye çalışıyordu" dedi.

Sağlık görevlileri 3,5 kiloluk bebeğin öldüğünü açıkladı, ardından Maxim ve Mironova tutuklandı. Savcılar çiftin 8 yıl hapsini istiyor.