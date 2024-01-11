Güney Afrika'nın açtığı soykırım davası başlıyor: Tüm gözler Lahey'de! İsrail hesap verecek

11 Ocak 2024 09:23 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 09:41

Güney Afrika Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 11-12 Ocak'ta Lahey'de görülecek davanın ilk duruşmasındaki heyette Bakan Lamola, Cumhurbaşkanlığı Genel Direktörü Phindile Baleni, Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Genel Direktörü Zane Dangor, Adalet Bakanlığı Genel Direktörü Avukat Doctor Mashabane ve Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Avukat Nokukhanya Jele yer alacak.

Dünyanın farklı ülkelerinden üst düzey siyasetçilerin de yer alacağı heyete, Adalet Bakanı Lamola başkanlık edecek. Heyette İngiltere İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn de olacak.

Bakan Lamola, yaptığı açıklamada, bu davayla Gazze'de gerçekleşen soykırıma son vermeye kararlı olduklarını ifade ederek, tarihin doğru tarafında yer alan dünya liderlerinden güç aldıklarını söyledi.

320 BİNDEN FAZLA KİŞİ İMZA İLE DESTEK VERDİ

İngiltere'den, "change.org" sitesi üzerinden başlatılan imza kampanyasına, dünyanın dört bir yanından 320 binden fazla kişi katıldı. Kampanya çağrısında, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda başlattığı davaya destek mesajı verilerek, davanın Gazze halkının acılarına son vermesinin ümit edildiği belirtildi.

İSRAİL, DAVANIN TEL AVİV ALEYHİNE SONUÇLANMASINDAN ENDİŞE EDİYOR

İsrail basını, ülkede ordu ve Yüksek Mahkeme yetkililerinin, Güney Afrika'nın, Gazze Şeridi'nde 21 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail hakkında Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı soykırım davasının Tel Aviv aleyhine sonuçlanabileceği yönünde endişe duyduğunu aktardı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'de soykırım davasıyla ilgilenen üst düzey hukuk uzmanı, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de dahil olmak üzere ordu yetkililerini, UAD'nin Gazze'deki saldırıları durdurma çağrısında bulunan bir tedbir kararı verebileceği "tehlikesine" ilişkin uyardı.

İSRAİL, ESKİ YÜKSEK MAHKEME BAŞKANI BARAK'I DAVANIN HAKİMİ OLARAK ATADI

Eski İsrail Yüksek Mahkemesi Başkanı Aharon Barak, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı "soykırım" davası duruşmasında 15 kişilik hakim ekibinde İsrail’i temsilen yer alacak.

The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, 87 yaşındaki eski Yüksek Mahkeme Başkanı Barak, ilk duruşması 11-12 Ocak'ta yapılacak "soykırım" davasının 15 kişilik hakim ekibine İsrail'i temsilen atandı. UAD'nin dava usulüne göre, davacı ve davalı ülkeler, 15 hakimden oluşan ekibe birer hakim atayabiliyor.

GÜNEY AFRİKA, İSRAİL HAKKINDA SOYKIRIM DAVASI AÇMIŞTI

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadelerine yer verilirken, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

GÜNEY AFRİKA'NIN SOYKIRIM DAVASINA DESTEK VEREN ÜLKELER

Filistin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açmasını, İsrail'den hesap sormak adına atılmış ilk fiili adım olarak nitelendirmişti.

Malezya Dışişleri Bakanlığı ise, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin soykırım davası açmasını, hesap verilebilirlik için "somut adım" olarak tanımlamıştı.

Ürdün, Güney Afrika'nın Gazze Şeridi'nde 22 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail'in soykırım davasını desteklediğini açıklamıştı.

Maldivler, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) "soykırım" davası açmasını memnuniyetle karşıladıdığını duyurmuştu.

Endonezya, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı soykırım davası açan Güney Afrika'nın bu girişimini desteklediğini açıklamıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, 1948 tarihli 'Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi' kapsamındaki yükümlülüklerin ihlaline ilişkin olarak, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail'in 3 aya yakın süredir Gazze'de büyük çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 22 bini aşkın Filistinli sivili katletmesinin hiçbir şekilde cezasız kalmaması ve bunun sorumlularının uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri gerekmektedir" ifadelerini kullanmıştı.