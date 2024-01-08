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    • 08 Ocak 2024 12:20 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 12:21

    Güney Kore'de LPG istasyonunda patlama! 5 kişi yaralandı, nedeni ortaya çıktı

    Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Güney Kore'nin Gangwon eyaletinde, LPG istasyonunda patlama meydana geldi. Gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiği belirtilen patlamada 5 kişi yaralandı.

    Güney Kore, Patlama

    Güney Kore'nin Gangwon eyaletine bağlı Pyeongchang bölgesindeki bir LPG istasyonunda gaz sızıntısı nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında çevredeki binaları ve araçları alevler sardı.

    Gangwon itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak’ta saat 20.41 sıralarında meydana gelen olayda 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Ağır yaralanan 2 kişinin durumun stabil olduğu, diğer 3 kişinin ise hafif yaralandığı kaydedildi.

    Güney Kore'de LPG istasyonunda patlama! 5 kişi yaralandı, nedeni ortaya çıktı

    Alevler, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

    Güney Kore'de LPG istasyonunda patlama! 5 kişi yaralandı, nedeni ortaya çıktı

    Patlamanın şiddeti ve yangın nedeniyle bölgedeki 14 binada hasar oluşurken, en az 25 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.

    Haberler>Dünya>Güney Kore'de LPG istasyonunda patlama! 5 kişi yaralandı, nedeni ortaya çıktı
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    güney korepatlama
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