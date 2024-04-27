Güvenli bölgelere akın: Orta Doğu’da yeni göç dalgası!

27 Nisan 2024 19:52 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 20:00

İsrail ile Hizbullah arasında sınırda yaşanan çatışmalar nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde onlarca kişi evlerini terk etti. Lübnan sınırında İsrail ordusu ile Hizbullah arasında çatışmalar 8 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor.

Son olarak, Hizbullah dün Ruveysat al-Alem bölgesi yakınlarında İsrail ordusu mevzisine saldırı düzenlediğini ve iki aracı imha ettiğini açıkladı. İsrail ordusu ise buna karşılık, Güney Lübnan'daki birçok köy ve kasabaya topçu ateşiyle saldırdı.

GÜVENLİ BÖLGELERE AKIN EDİYORLAR!

Bunun üzerine Nebatiye'ye bağlı Şeba beldesinde aralarında Suriyeli mültecilerin de olduğu onlarca kişi özel veya kiralık araçlara eşyalarını yükleyerek güvenli bölgelere doğru hareket etti. Sınırda yaşanan çatışmaların bölgede meydana getirdiği tahribat kameralara yansıdı.

Hizbullah bugün yaptığı açıklamada, 2 mensubunun daha çatışmalar sırasında öldürüldüğünü duyurmuştu. Böylelikle İsrail ile 8 Ekim 2023’ten beri yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 287’ye yükselmişti.

Ayrıca çatışmalarda, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.