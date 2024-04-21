Hamaney'den İsrail'e saldırı yorumu! 'Önemli olan' diyerek açıkladı

21 Nisan 2024 16:43 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 16:58

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanları ile başkent Tahran'da bir araya geldi. Hamaney görüşmede, Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu'na İsrail ile yaşanan son gerilim ve İsrail'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda göstermiş oldukları başarılar nedeniyle teşekkür etti.

Hamaney, İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin değerlendirmesinde, "Önemli olan kaç füze atıldığı veya kaçının isabet ettiği değildir. Önemli olan silahlı kuvvetlerin ve İran milletinin uluslararası alanda bunu yapabilecek iradeyi göstermesidir” ifadelerini kullandı.

''ASKERİ GELİŞİMDE BİR AN BİLE DURMAMALIYIZ''

Ülkesinin askeri alanda gelişmeye devam etmesi gerektiğini vurgulayan Hamaney, "Askeri gelişimde bir an dahi durmamalıyız çünkü duraksamak geriye gitmek anlamına gelir. Bu nedenle askeri teknolojilerde gelişimi sürdürmeli ve düşmanın teknik ve yöntemlerini tanımaya yönelik çabaları devam ettirmeliyiz” dedi.

Yaşanan farklı hadiselerin beraberinde kayıplar ve kazanımlar getirdiğine vurgu yapan Hamaney, “Önemli olan alınacak önlemler ile kayıpları azaltmak ve kazanımları artırmaktır. Silahlı Kuvvetler yaşanan son olaylarda bunu çok iyi başardı” şeklinde konuştu.

İRAN'IN İSRAİL'E MİSİLLEME SALDIRISI

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.