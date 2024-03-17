Hamas bazı taleplerinden vazgeçti İsrail müzakereler için heyet gönderecek! Ateşkeste yeni umut

17 Mart 2024 14:52 - Güncelleme : 17 Mart 2024 15:16

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ramazan ayında da devam ederken bir başka korku ise Refah'a topyekün bir saldırı olması. Hamas ve İsrail arasında uzun zamandır devam eden müzakerelerin sonuçsuz kalması tedirginliği ve Gazze'de sivil ölümleri her geçen gün artırıyor.

Hamas, Filistin'deki yönetimin kendilerine danışılmadan değişmesinin rahatsızlığını yaşarken bir yandan da ateşkes çağrılarının karşılıksız kalmasının hayal kırıklığını yaşadı. Bu durum karşısında atağa geçmek yerine ateşkes taleplerinden bazılarını geri çeken Hamas, Gazze'de yeniden umutların yeşermesini sağladı.

Filistinli tutuklu esirlerin bırakılmasından vazgeçmeyen Hamas, kalıcı ateşkes konusunda geri adım attı. The Guardian'ın haberine göre bazı kaynaklar, Hamas'ın 40 günlük geçici bir ateşkesi kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi. Hamas'ın bu hamlesinin ardından ise İsrailli müzakerecilerin Katar'a gitmesi bekleniyor.

NETANYAHU: REFAH HAMAS'IN SON KALESİ

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin en güneyindeki Refah kentine saldırıyı onayladığını açıklamıştı. İsrail'in "Hamas'ın son kalesi" olarak nitelediği Refah'a yapılacak bir karadan saldırının büyük bir insani trajediye sebep olmasından korkuluyor, çünkü şehir çoğu yerinden olmuş bir milyondan fazla insana ev sahipliği yapıyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 32 BİNE DAYANDI

Bir diğer yandan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 645'e, yaralı sayısının da 73 bin 676'ya ulaştığı bildirildi.