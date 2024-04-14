Hamas İsrail'den yazılı taahhüt istedi! Ateşkes görüşmeleri sürüyor

14 Nisan 2024 16:51 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 17:10

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 191. günde de devam ederken bir yandan da ateşkes görüşmeleri sürüyor. Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda devam eden ateşkes görüşmelerinde Hamas, taleplerinden vazgeçmediğini bildirdi.

İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi, yardımların artışı, Gazze'nin yeniden inşası ve yerinden olmuş insanların evlerine dönmeleri Hamas'ın talepleri arasında. Ayrıca Hamas 'ciddi bir esir takasına' hazır olduklarını da açıkladı.

Arabulucuların iki tarafa sunduğu teklif Gazze'de altı haftalığına ateşkes ilan edilmesini, Hamas'ın elindeki yüzden fazla rehineden 40'ını serbest bırakmasını, İsrail'in de bunun karşısında 900 Filistinliyi tahliye etmesini öngörüyordu.

İSRAİL HAMAS'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ

İsrail, bugün Hamas'ın geçen hafta sunulan teklifi reddettiğini bildirdi.

Associated Press'e konuşan Mısırlı bir yetkili, Hamas'ın savaşın tamamıyla sona ermesini, İsrail'in Gazze'den çıkmasını ve Filistinli çok sayıda tutuklunun serbest bırakılmasını öngören "aşamalı ve kapsamlı bir anlaşma" istediğini belirtti.

Yetkililer, Hamas'ın ayrıca İsrail'den bu taleplerin aşamalı olarak yerine getirileceğine dair yazılı güvence istediğini belirtti.