Hamas lideri Haniye oğlunun ardından torununu da İsrail saldırında kaybetti
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İsrail saldırılarında yaralanan torunu Melek Haniye tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ramazan Bayramında, bayramlaşmaya giden ailesiyle aynı araçta bulunan Melek Haniye hayatını kaybetti. Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin torunu olan Melek, İsrail'in araca düzenlediği saldırıda yaralanmıştı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunamadı.
Doktorlar, Melek Haniye'nin Gazze'deki tıbbi imkansızlıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.
İSRAİL ARACI HEDEF ALMIŞTI
İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.
OĞLUNU DA KAYBETMİŞTİ
Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Haniye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti.
İsrail basınına göre "Haniye'nin oğullarına suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının işbirliğiyle" gerçekleştirilmişti.