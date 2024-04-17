Hamas lideri Haniye Türkiye'ye geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

17 Nisan 2024 14:43 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 14:55

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'de görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün düzenlenen AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Hafta sonu Filistin davasının lideri misafirim oluyor" açıklamasını yaptı. Erdoğan, "Kimse Filistin meselesinde bizi sorgulayacak kapasitede değildir" ifadelerini kullandı.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ HASSAS AŞAMADA

Öte yandan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es Sani, Gazze'deki ateşkes görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu ve 'hassas bir aşamada' olduğunu söyledi.

Sani, "Bu engelin aşılması için mümkün olduğunca çaba sarf ediyoruz" dedi. Ayrıca İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü savaşta izlediği "toplu cezalandırma" politikasını ve İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yaşanan son gerilimi kınadı.

GAZZE'DE CAN KAYBI 34 BİNE DAYANDI

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmeleri, Gazze'deki Filistinlilerin ciddi gıda, ilaç ve hastane bakımı sıkıntısı çektiği bir insani krizin yaşandığı dönemde devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze'de ölen Filistinlilerin sayısı 34 bine yaklaştı.