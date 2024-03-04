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04 Mart 2024 12:46 - Güncelleme : 04 Mart 2024 12:49

Hamas lideri kayıp! Olası ateşkes tehlikeye girdi

İsrail-Hamas arasındaki olası ateşkes görüşmelerine dair Kahire'den yeni bilgiler geldi. Bir Hamas yetkilisi, rehinelerin serbest bırakılması konusunda Ramazan'ın ilk haftasını işaret etti. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Wall Street Journal
İsrail, Gazze, Filistin

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 150. günde de devam ederken bir yandan da ateşkes görüşmeleri sürüyor. Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşen müzakereler, ikinci gününe girerken arabulucular ve Hamas temsilcilerinin Gazze'de ateşkes sağlanması yolunda "önemli ilerleme" kaydettiklerini bildirdi.

Ramazan başlamadan önce 6 haftalık bir ateşkes üzerine yoğunlaşılan anlaşmada  esir takası da söz konusu. Hamas'ın Gazze'de tuttuğu rehineleri, İsrail'in elindeki Filistinli tutuklular karşılığında serbest bırakılmasını da kapsıyor. 

Hamas lideri kayıp! Olası ateşkes tehlikeye girdi - 1. Resim

Wall Street Journal'ın haberine göre, üst düzey bir yetkili, Ramazan öncesinde bir ateşkese varılması için yoğun çaba sarf edildiğini söyledi. ABD'li üst düzey bir yetkiliye göre ise İsrail, Gazze'ye yardım sevkiyatının artırılmasını da öngören altı haftalık ateşkes önerisinin şartlarını büyük ölçüde kabul etti.

Gazeteye konuşan bir Hamas yetkilisi ise rehinelerin serbest bırakılması konusunda ancak Ramazan ayının ilk haftasında anlaşmaya varılabileceğini söyledi. 

HAMAS LİDERİ SİNWAR KAYIP

Öte yandan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinwar'ın yaklaşık bir haftadır adamlarıyla temasa geçmemesi, ortadan kaybolması anlaşmayı tehlikeye düşürebilir. Müzakerelere katılan Mısırlı ve Katarlı yetkililer, bu nedenle endişelendiklerini dile getirdiler. 

Hamas lideri kayıp! Olası ateşkes tehlikeye girdi - 2. Resim

Sinwar'ın ise Hamas'ın siyasi liderlere ilettiği son mesajı, ''Anlaşmaya varmak için acele edilmemesi'' yönündeydi. 

Kaynak: Wall Street Journal
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