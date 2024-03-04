Hamas lideri kayıp! Olası ateşkes tehlikeye girdi

04 Mart 2024 12:46 - Güncelleme : 04 Mart 2024 12:49

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 150. günde de devam ederken bir yandan da ateşkes görüşmeleri sürüyor. Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşen müzakereler, ikinci gününe girerken arabulucular ve Hamas temsilcilerinin Gazze'de ateşkes sağlanması yolunda "önemli ilerleme" kaydettiklerini bildirdi.

Ramazan başlamadan önce 6 haftalık bir ateşkes üzerine yoğunlaşılan anlaşmada esir takası da söz konusu. Hamas'ın Gazze'de tuttuğu rehineleri, İsrail'in elindeki Filistinli tutuklular karşılığında serbest bırakılmasını da kapsıyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre, üst düzey bir yetkili, Ramazan öncesinde bir ateşkese varılması için yoğun çaba sarf edildiğini söyledi. ABD'li üst düzey bir yetkiliye göre ise İsrail, Gazze'ye yardım sevkiyatının artırılmasını da öngören altı haftalık ateşkes önerisinin şartlarını büyük ölçüde kabul etti.

Gazeteye konuşan bir Hamas yetkilisi ise rehinelerin serbest bırakılması konusunda ancak Ramazan ayının ilk haftasında anlaşmaya varılabileceğini söyledi.

HAMAS LİDERİ SİNWAR KAYIP

Öte yandan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinwar'ın yaklaşık bir haftadır adamlarıyla temasa geçmemesi, ortadan kaybolması anlaşmayı tehlikeye düşürebilir. Müzakerelere katılan Mısırlı ve Katarlı yetkililer, bu nedenle endişelendiklerini dile getirdiler.

Sinwar'ın ise Hamas'ın siyasi liderlere ilettiği son mesajı, ''Anlaşmaya varmak için acele edilmemesi'' yönündeydi.