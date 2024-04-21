21 Nisan 2024 16:26 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 16:33
Hamas liderinin kız kardeşi gözaltında! Teröre destekle suçlanıyor
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin kız kardeşi Sabah el Salim Haniye, İsrail tarafından gözaltında. Salim Haniye, teröre destekle suçlanıyor.
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
İsrail'in güneyinde bulunan Tel Şeva kasabasında yaşayan, Hamas lideri İsmail Haniye'nin kız kardeşi Sabah el Salim Haniye 1 Nisan'dan beri gözaltında.
İsrail Başsavcılığı, Hamas lideri İsmail Haniye'nin kız kardeşi Sabah el Salim Haniye'ye teröre destek suçlaması yöneltti.
ABİSİYLE GÖRÜŞMESİ DELİL SAYILDI
Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim'de düzenlediği saldırıları övmekle suçlanan Haniye hakkında abisiyle yaptığı görüşmeler ve Hamas'a destek mesajları "suç delili" sayıldı.
GAZZE'DE CAN KAYBI 34 BİNİ AŞTI
Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılarda 1200'e yakın kişi ölmüştü. Bu saldırının ardından Gazze'ye savaş açan İsrail'in saldırılarından 6,5 ayda 34 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.
HANİYE OĞULLARINI VE TORUNLARINI KAYBETMİŞTİ
İsmail Haniye, bu ay İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 oğlu ve 4 torununu kaybetmişti.
Kaynak: Tgrthaber.com.tr